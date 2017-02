Empleados de LT 14 realizaron una protesta frente a la emisora

Trabajadores de LT14 realizan una medida de fuerza como modo de protesta por la baja de la programación local de la Radio FM Baxada. "Llevamos adelante un paro por 24 horas con el acompañamiento de todas las organizaciones sociales y otras que vinieron a acompañarnos", indicó a, una de las trabajadoras de la emisora, Silvina Ríos.En la oportunidad, la periodista aseguró: "No ha habido una respuesta de parte de la dirección de la emisora, solo escuchamos al director a través de los medios, no hablando muy bien de nosotros"."Queremos seguir sosteniendo esta situación hasta que haya una respuesta diferente a la que veníamos teniendo porque no queremos ser repetidora, no queremos tener retransmisión de Radio Nacional Buenos Aires, queremos que se siga mostrando lo que pasa acá, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia", justificó la periodista.Y en esa línea, demandó: "Que nuestros periodistas, productores locutores, operadores tengan trabajo. Porque si sacamos del aire a toda la programación, qué vamos a hacer con toda esa gente". Además, denunció: "Detrás de todo eso, tenemos que hablar de vaciamiento de contenido, de vaciamiento de todas las FM a nivel nacional".La programación de Radio Nacional aun no inició a ser trasmitida por LT14 porque los trabajadores permanecen de paro. "Pasamos música y el comunicado en el que damos a conocer a nuestra audiencia lo que está pasando y por qué estamos de paro", explicó Ríos."Al operador que le tocaba terminar con Baxada después de 10 años y poner al aire Radio Nacional, lo pensó y lo sufrió, pero gracias a la asamblea y al paro que realizamos, todavía no se dio y FM Baxada aún tiene un día más de vida", esperanzó."Esperamos que todo esto sirva para hacer recapacitar a las autoridades que tienen que definir este momento", finalizó la empleada de la radio local.