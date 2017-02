Robaron una notebook en la que un estudiante guardaba su tesis

Un estudiante sufrió el robo de sus pertenencias durante un paseo de fin de semana en Paraná; malvivientes ingresaron a robar en la casa que alquilaba y entre las pertenencias que se llevaron, se encontraba una notebook en la que guardaba el trabajo de campo realizado durante dos años para su tesis.El joven publicó el desesperado pedido para recuperar lo robado en su cuenta de la red social Facebook."Gente buenas!!! Entraron a robar la casa que alquilo este fin de semana en Paraná (entre la noche del viernes 27 y la mañana del domingo 29 de enero). Entre tantas cosas que se llevaron hay una notebook ACER Aspire 5253 color negra, que más allá de que es viejita y tiene poco valor material, tiene mucha importancia para mí ya que en ésta tenía todas las cosas de la facultad y el trabajo de campo de mi tesis finalizado. Fue un laburo que me llevo más de 2 años, por lo que agradecería cualquier información que me puedan ofrecer o si se la han ofrecido me avisen por favor a mi facebook o a los números 343-154464792 o 0345-155208528".De acuerdo a la publicación del estudiante, los malvivientes también se llevaron: "un TV Panasonic color gris 42, una notebook Asus Q551LN color negra con teclado gris touch screen 2 en 1 intel I7, una play 3 SONY Slim de 250gb. Un joystic k, un mando de movimiento ( SONY) y un mando de navegación (SONY), una Tablet Lenovo Yoga color gris de 10 con un soporte que hace que quede parada, una Tablet GENESIS GT-7405 color blanca y una grabadora SONY color negra".