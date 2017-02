La lluvia no generó inconvenientes en la ciudad

La lluvia caída este miércoles por la mañana no generó inconvenientes en la capital entrerriana, según confirmó aNéstor Mercado, de Protección Civil."Hubo sólo un pedido con un problema de un árbol por una rama caída. No hemos tenido demandas. El 103está habilitado, pero no hubo ningún pedido de cosas importantes", ratificó.No obstante, destacó que los empleados "están a disposición para cualquier inconveniente que surja"."Tratamos de estar organizados. Los trabajadores tienen una colaboración espectacular, porque salen a asistir ante cualquier inclemencia climática. Cuando cae una gota el personal está trabajando en el día y horario que sea", cerró Mercado.