La escuela de canotaje de Paraná, una opción para disfrutar del río

Guillermo, uno de los encargados de la capacitación contó aque el requisito para comenzar con las clases es "que sepan nadar, dominar el cuerpo y poder defenderse en el medio acuático".Si los interesados en las clases de canotaje "no se sienten seguros o no tienen un buen dominio de la natación, les recomendamos que se acerquen a una pileta, aprendan a nadar y después vengan a aprender a practicar el canotaje", explicó.Se necesitan ocho clases de capacitación, para luego rendir el examen. En total son ocho clases de dos horas cada una. Luego de aprobarlo "puedan alquilar el kayak o la piragua, y salir a remar en los alrededores". La Escuela alquila los elementos.Para hacer el curso, "todo el material está disponible en la escuela", detalló.Se debe, para poder practicarlo, "lograr dominar las embarcaciones, conocer de maniobras básicas, y poder manejarse para hacer una salida recreativa en la zona".Detalló que la práctica de este deporte "requiere de un esfuerzo importante porque la corriente del rio Paraná es fuerte: el río corre 6 y 7 km por hora y hay que hacer fuerza".Los grupos de alumnos son de no más de 12 personas.La gente opta por esta opción "más en verano".