Patronato y el inicio del campeonato: "No tenemos que bajar la intensidad"

Patronato continúa con los entrenamientos de pretemporada en el predio La Capillita. El equipo sigue potenciando lo físico y lo futbolístico, en medio de la incertidumbre por el inicio de la segunda parte del Torneo de Primera División.



Al respecto, Iván Furios explicó a Elonce TV que "son trabajos intensos, es la parte en la que no tenemos que aflojar, no hay que bajar las intensidades. No sabemos cuándo arranca el campeonato, esperamos que se avance y esto se solucione por el bien de todos los clubes. Espero que sea para bien, que sea un corte a las malas decisiones que se han tomado".



Sobre la reciente incorporación de Gabriel Graciani, consideró que "es un chico bárbaro y está adaptándose al plantel". Además, dijo que pese a que se fueron algunos jugadores, continúan trabajando con la misma intensidad y pensamiento que el semestre pasado. El objetivo, recordó, es dejar a Patronato en primera.



Por su parte, Fernando Telechea, resaltó la importancia de los entrenamientos y manifestó que "si bien no se sabe cuándo arranca el campeonato, nosotros estamos en un club que cumple y nuestro deber es prepararnos de la mejor manera y hacer lo mejor posible en la cancha. El hincha sabe que siempre tratamos de dar lo mejor. A veces nos sale bien y otras mal, pero este equipo siempre se ha brindado de la mejor manera en cada uno de los partidos".



Coincidió en que "es muy buena" la incorporación de Graciani y dijo que "esperemos que nos de todo lo que él tiene, que se adapte bien al grupo y pueda rendir en la cancha. Tiene que estar cómodo y bien".



Finalmente, el DT Rubén Forestello aseguró que "viene un semestre difícil e importante para el club y desarrollo de la institución. Nuestro objetivo principal es mantener la categoría".



Sobre el inicio del campeonato, señaló que "pensamos que en la reunión que habrá este miércoles todo estará más claro, esperamos que esté la fecha de inicio y se normalice todo". Elonce.com