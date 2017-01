Trabajar de taxista en verano: "Enero fue muy negativo, no hubo movimiento"

Daniel trabaja hace 12 años de taxista en Paraná. Su parada no es fija: a veces está ubicado en la Cruz Roja, otras en Casa de Gobierno y a veces frente al Hospital San Martín. Si bien normalmente arranca la jornada a las 8, asegura que en verano termina antes, alrededor de las 20, porque "no hay movimiento".En diálogo con, contó que "en esta época todo cambia mucho, merma el movimiento. Esperamos que repunte en febrero, cuando vuelven los judiciales, los chicos van a rendir y abren las facultades".Trabaja en su auto y asegura que enero "fue muy negativo, la recaudación se vino abajo". Hace solo entre 10 y 12 viajes por día, y hace la diferencia si le surge algún viaje a Santa Fe o el interior de la provincia."Los pasajeros no dicen nada, con los aumentos están como acostumbrados porque todo aumenta", indicó.