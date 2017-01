Una joven fue mordida por una palometa

El padre agradeció la atención recibida

Una joven de 24 años de Paraná fue mordida por una palometa este domingo cuando disfrutaba con su familia de un día al aire libre en la playa del Parque General San Martín, la reserva ubicada a poco más de 20 kilómetros de Paraná.Según contó Valeria a, ingresó a la playa porque estaba habilitada y con el vallado recientemente ampliado. "Estaba permitido el ingreso al agua", confió y agregó que si bien le comentaron sobre la presencia de estos peces al ingresar al predio, le aclararon que mientras se mantuviera dentro del vallado "no habría ningún problema", sostuvo.La mordedura le "sacó un pedazo" del tercer dedo del pie izquierdo, debajo de la uña: "Sentí mucho dolor, como que me hubieran pisado con un taco fuerte, me miré el pie y supe que había sido una palometa. Me fui hasta la orilla muy nerviosa, muy asustada, y ahí me pusieron una gasa. Me socorrieron los guardavidas", relató.La chica, que había llegado a la reserva para acampar, expresó aque su intención es "hacer un alerta para que la gente tome los recaudos y no se meta al agua, porque aunque esté el vallado, éste no garantiza nada".La recuperación de Valeria implicará "reposo, curaciones todos los días, y el pie elevado".Oscar, el papá de Valeria, agradeció a los guardavidas que asistieron a su hija. "Ellos como pudieron, con toda su voluntad actuaron, no fue suficiente porque tuvimos que traerla muy de urgencia al hospital San Martín cuyo personal también debo destacar porque actuó muy bien, muy rápido y muy efectivo".El hombre destacó las buenas condiciones y lo "bien cuidado" que está el Parque, pero consideró que tal vez el vallado tenga algún defecto que esté permitiendo que estos peces lo atraviesen y lleguen a morder a la gente.