Fue multado por arrojar residuos de aparatos eléctricos en zona de barrancas

Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental de la Comuna sancionó a una persona a partir de recepcionar una denuncia fotográfica efectuada por vecinos de Barrio Paraná XIII, constituyéndose en el lugar de los hechos y accionando para tal fin.

Una vez en el lugar, los agentes observaron a personas arrojar desde un vehículo particular desechos de aparatos eléctricos y electrodomésticos (particularmente heladeras y lavarropas), constatando al momento que los residuos en cuestión habían sido prendidos fuego ?de hecho los vecinos llamaron a los Bomberos para extinguir las llamas-.



Los empleados de la Comuna, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, identificaron al propietario del vehículo, tratándose de un vecino de la ciudad de Paraná domiciliado en calle J. J. López de la ciudad de Paraná. Se labró acta de comprobación Nº 005, en infracción a la ordenanza 7717 (Código Ambiental), que prohíbe la disposición de todo tipo de desechos en espacios públicos no habilitados para tal fin.



En ese sentido, la subscretaria de Ambiente Sustentable municipal, Rosa Hojman, se refirió a las responsabilidades que tienen los vecinos y particularmente aquellos que desarrollan labores con aparatos eléctricos y electrónicos: "Desde el Municipio no vamos a tolerar este tipo de actitudes vinculadas a que profesionales o comercios arrojen basura en lugares no autorizados, contaminando el ambiente y afectando negativamente la calidad de vida de los vecinos". Con respecto a la disposición de residuos de gran porte (como aparatos o electrodomésticos) la misma no debe realizarse dentro de los contenedores sino dando aviso a la Unidad municipal correspondiente y coordinando previamente su recolección o en ocasión de la realización de un operativo de descacharrización y limpieza en el barrio.



La funcionaria añadió: "Vamos a incrementar el control y la vigilancia en terreno para evitar este tipo de infracciones, sobre todo en aquellos lugares críticos que ya tenemos identificados. Queremos erradicar estas conductas sumamente reprochables". Dónde denunciar irregularidades La subsecretaria de Ambiente Sustentable instó a los vecinos a que "ante cualquier situación que observen vehículos particulares o de empresas arrojando residuos en cualquier sector de la ciudad, nos avisen a través del 147, de los teléfonos 4201867/4201868 o por redes sociales- y personal del Municipio se presenta en el lugar, constata la situación y actuamos para evitar ese accionar. De ninguna manera vamos a tolerar que se sigan generando microbasurales en ningún sector de la ciudad. Para eso se viene trabajando intensamente desde la Subsecretaría de Ambiente. Somos conscientes que nuestro trabajo es detener la impunidad con la que se mueven algunos y actuar de la misma manera que hicimos en este caso".