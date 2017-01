Secuestraron más de 20 vehículos en controles de tránsito y alcoholemia

Foto 1/2 Foto 2/2

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo operativo de controles de alcoholemia y de tránsito en la vía pública en zona de boliches, el Rosedal, Patito Sirirí y Costanera. Actuaron en conjunto las direcciones de de Tránsito, Seguridad y la Policía de Entre Ríos. Se realizó el viernes y el sábado por la noche.



La infracción más habitual fue la de los automovilistas que no usaban el cinturón de seguridad y también muchos sin los carné de conducir y el seguro obligatorio. Se destacó que la mayoría de las actas que se labraron tuvieron esos motivos y cuando se verificó alcoholemia positiva, se secuestró el auto.



En general, los responsables del operativo verificaron que la gente no toma conciencia que debe salir a manejar con esa documentación básica para transitar y en muchos casos se niega a que el auto sea trasladado hasta la dependencia municipal al momento de ser secuestrado. En estos casos está violando la Ley Nacional de Tránsito, que es muy clara en ese sentido, que reza que aquel conductor al momento de un operativo, que no porten esa documentación no puede transitar. Hubo casos donde se suscitaron rispideces con conductores que se negaban a que se les secuestre el automóvil y la moto, que luego son depositados en la repartición que posee Tránsito en las Cinco Esquinas. En estos casos, se les labra el acta y luego toma intervención el juez de faltas en un trámite que por lo general se soluciona con rapidez en el primer día hábil posterior a la infracción constatada en el fin de semana. Muchos aducen que cuentan con la documentación pero que la tienen en su hogar, cuestión que debe ser explicada luego ante el Juez de Falta.



El viernes se secuestraron cinco autos y tres motocicletas; el sábado, un total de 14 vehículos entre autos y motos. Para el fin semana que viene el operativo abarcará de 2 a 8.30, ya que a la salida de las discos se suscitan mayores inconvenientes.



Se dieron a la fuga

Se generaron tres situaciones de desobediencia a la autoridad, que fueron salvadas por la intervención policial: en un caso, el automovilista se dio a la fuga en la zona del Patito Sirirí y la Policía lo detuvo en Mitre, luego de que en su huida atropellara a un inspector de tránsito y colisionara a otro vehículo. Una vez detenido se le constató la falta de documentación.



En otra situación, por la zona de El Rosedal, dos chicas jóvenes se dieron a la fuga a gran velocidad, poniendo en riesgo a otras personas y fueron detenidas en la Costanera baja, por la misma infracción de falta de carné de conducir.



El tercer caso fue una situación más complicada, porque un joven en evidente estado de ebriedad se negó a hacerse el test de alcoholemia, escapó y condujo unos 70 metros en contramano, chocando de frente a una camioneta, y por centímetros no arrolló a un peatón y terminó atropellando un cartel de señalización. El conductor, con una actitud muy violenta ante los inspectores de tránsito, lesionó a uno y luego agredió a los funcionarios policiales, lo que derivó en su detención.



Toma de conciencia

La autoridades que encararon los controles, destacaron que existe una falta de conciencia de los padres de muchos de los jóvenes que son detenidos en los operativos y que circulan con autorización de ellos. Hubo casos donde se hicieron presentes en el operativo y en lugar de recriminar a sus hijos que salieron sin la documentación o manejaron sin cinturón de seguridad, se empeñan en ser agresivos con el personal de tránsito o policial, impidiendo que se les retenga el automóvil.



Se recuerda que en los casos donde no manejan con cinturón, no se les retiene el automóvil pero se le realiza el acta correspondiente de infracción para que tomen conciencia de la falta en que incurrieron.



Como dato que se percibió en el operativo de trasnoche, se presenció un accidente de un joven que venía por Ramírez y en la intersección con Ambrosetti, chocó a dos autos y terminó volcando el auto sobre la vereda. El auto era nuevo y el conductor no contaba con seguro.