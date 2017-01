Inspectores de Tránsito protestaron frente al edificio municipal

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Inspectores de la Dirección municipal de Tránsito protestaron con quema de cubiertas frente a la repartición en la zona de 5 Esquinas de esta ciudad. Reclaman por operativos vehiculares "mal hechos" y "para que Zamora (el director de la dependencia municipal) no se vaya".



Durante la medida de fuerza intervino el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, para destrabar el conflicto.



Según supo Elonce TV, se realizan las negociaciones y a las 15 serán recibidos por autoridades del Ejecutivo municipal.



También se hizo presente el concejal Pablo Hernández (Cambiemos), quien en diálogo con Elonce TV, comentó: "Se está trabajando para que esto se normalice a la brevedad y no todos los inspectores están acoplados a la medida de protesta".



El edil apuntó que "no corresponde lo que están haciendo porque se está faltando el respecto a los vecinos". En la oportunidad, Hernández descartó la destitución del Zamora de su cargo, aunque subrayó: "Hay que garantizar el servicio y esto tiene que funcionar. El conflicto se va a solucionar con este director o con otro".



Al parecer, el conflicto inició a raíz de un operativo que se realizó este fin de semana, porque según denunció el gremialista Hugo Vázquez, "se mandó a hacer alcoholemia sin autorización". Y en la misma línea apuntó: "Los vehículos secuestrados son manejados por gente que no está autorizada, faltan nombramientos, hay contratados que trabajan sin decreto". Elonce.com