Semáforos con dificultades: varios están "con inconvenientes en su secuencia"

La ciudad de Paraná tiene alrededor de 600 semáforos. Rubén Amaya, secretario municipal de Tránsito dijo a Elonce TV que "en la zona centro hay algunos semáforos que están con una falta de secuencia". La situación se registra sobre todo en calles Gualeguaychú, con sus intersecciones de Alsina, Perú e Irigoyen. Estimó que hoy o mañana "se normalizaría".



Al mismo tiempo, indicó que los problemas "están agravados por accidentes que se han registrados en Avenida Ramírez". Mencionó que esto ocasiona "trastornos en muchos semáforos debido a que muchos son de los denominados ciegos, a los que no podemos, controlar las secuencias y debemos hacer la secuencia manual".



De los 600 semáforos, casi el 50 % son de los "que no podemos controlar. Son los periféricos al centro, de calles Almafuerte, Don Bosco, Churruarín, Almirante Brown", expresó.



Mencionó que "se han perdido algunas secuencias en Avenida Ramírez. Varios choques que se han producido en las últimas horas, las afectan también, porque no se cae el semáforo, pero se afecta el controlador".



Al mismo tiempo detalló que "ya empezaron a trabajar "con una nueva tecnología de semáforos, modernizándolos, pero esto lleva tiempo. El año pasado hicimos el relevamiento total y como es su estado. Desde que asumimos hasta hoy, hemos estado poniendo parches".



Amaya contó que este sábado se reunirá con el intendente por este tema puntual. Elonce.com.