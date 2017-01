Club Neuquén se prepara para el Argentino C: realizaron arreglos en la cancha

"El año pasado, por segunda vez en la historia, nuestro club ganó el campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol, lo que nos da el derecho de participar en el Torneo Federal C, que está dirigido por la Asociación Fútbol Argentino (AFA)", indicó a, Juan Manuel Arbitelli, presidente del Atlético Neuquén Club.Al mismo tiempo contó que "por primera vez en la historia, nuestro club puede jugar en nuestra cancha, anteriormente no habíamos podido habilitarla. Ahora haremos las veces de local en nuestro estadio, por lo que agradecemos a todos los que trabajaron para que esto sea posible. Ahora cumple con la reglamentación de la municipalidad, de la policía, de la Liga Paranaense de Fútbol"."Tuvimos que poner un vestuario de visitante que no tenga contacto con la hinchada local, e ir acomodando pequeñas cosas", dijo.El 5 de febrero Atlético Neuquén jugará con Palermo y luego enfrentará a Sportivo Urquiza, ambas instituciones de Paraná; el próximo desafío en el calendario será Atlético Valle María.Pablo Comas es el entrenador de primera; Sebastián Quinteros es el preparador físico. "Para esta instancia se incorporó Juan Pablo Martínez como entrenador de arqueros y Brian Tabares, como ayudante en la preparación física", indicó.