La "moto adaptada" le cumplió el sueño de manejar desde la silla de ruedas

Una novedad

La silla de ruedas es una herramienta muy útil para aquellos que tienen discapacidad motora, pero es una limitación a la hora de trasladarse a distancias largas. En muchos casos, los colectivos y taxis no están adaptados, las calles no cuentan con rampas y las veredas no están en condiciones.Sin embargo, para algunos un invento cambió sus vidas y es un sueño cumplido. Se trata de una moto adaptada: hay 25 en el país y en Entre Ríos solo una. Tiene una rampa que se maneja con un control remoto que permite bajarla y subirla, según la necesidad del conductor.Sebastián la adquirió en Misiones a través de su obra social, tras realizar diversos trámites. En diálogo con, contó que "tengo una vida social y acá no había colectivos para discapacitados. Costó tenerla, pero me la dieron. Logré que me admitieran en un seguro, la municipalidad no me hizo problema".En ese sentido, manifestó que es "un sueño" porque es como "volver a caminar, nos da mucha libertad". Este año planea ir con su moto adaptada al Motoencuentro de Diamante, en caravana y con amigos.Para utilizarla, debe usar casco y contar con la misma documentación que se les solicita a todos los motociclistas.Como hay pocas motos adaptadas en el país, para gran cantidad de personas es un invento innovador que debería replicarse.Guillerno Yanes, profesor de la carrera Diseño Industrial, se acercó a ver la moto y expresó que "es novedoso, no se ve habitualmente y tiene un buen proceso de elaboración. Es bueno como detonante para ideas que se puedan generar regionalmente, que se produzca en la zona. Hay gente muy creativa, es muy buen impulso para la industria de la provincia".En tanto, otro hombre dijo que "nunca había visto una moto así, me parece muy buena idea".