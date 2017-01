Las tres nuevas funciones que llegan a WhatsApp

WhatsApp se renovó, una vez más. Y en esta ocasión las novedades llegan de la mano de la versión 2.17.1. que incluye tres grandes mejoras para el sistema operativo iOS.



Hasta la fecha, lo primero que hacía la aplicación de mensajería WhatsApp era comprobar la existencia del acceso a la red, y si ésta no estaba disponible, la herramienta tan sólo permitía leer los mensajes recibidos pero no se podía hacer mucho más. Sin embargo, una nueva actualización acaba de incorporar la posibilidad de utilizar esta aplicación aunque no se tenga conexión a internet, informó El País.



Con esta actualización, WhatsApp permitirá al usuario redactar mensajes y dejarlos "enviados" en el chat del destinatario, de forma que cuando se recupere el acceso a Internet los mensajes sean enviados. Es decir, permite pulsar el botón de 'enviar' aun sin conexión.



Esta potente funcionalidad llega de la mano de la actualización 2.17.1 que fue publicada por la empresa perteneciente a Facebook hace tan sólo unas horas. La nueva versión llega con otro regalo bajo el brazo: la posibilidad de enviar fotografías de forma masiva, ya que la app supera las limitaciones previas y ahora permite enviar hasta treinta fotografías y videos en un sólo lote.



Además, WhatsApp rediseñó por completo la gestión del almacenamiento de manera que el usuario puede acceder a las fotos y videos (y resto de documentos) enviados por cada chat y borrarlos directamente.



Esta nueva interfaz facilita la gestión de los adjuntos, algo que sin duda agradecerán los que se estén quedando sin espacio en el móvil.





La nueva versión está disponible ya tanto para Android como para el iPhone.



Fuente: El País / El Universal