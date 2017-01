Una vecina de calle Juan de la Cruz, de barrio Rocamora, explicó aque "desde principios de diciembre" están con los inconvenientes de las aguas servidas en esa zona. "Para las fiestas tuvimos que quedarnos adentro, no dejar salir los chicos a la calle, por este foco de infección. Las cloacas ya no dan más", aseveró la mujer."Hemos hecho gran cantidad de reclamos", dijo otro de los vecinos que aseguró que "hay gran cantidad de conexiones truchas, y hoy pagamos las consecuencias de eso".Las aguas servidas "están en el asfalto, vereda, pasillos".Además reclamaron por el "abandono" de la plaza de la zona.Asimismo pidieron "un poco de colaboración" a los vecinos, para que "sean conscientes de que no podemos tirar ropa, botellas de vidrio, a las cloacas". Mencionaron que muchas veces "la municipalidad viene, limpia, y no alcanzan a irse los camiones cargados, que ya están tirando basura".