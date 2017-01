Continúan operativos para desalojar a vendedores callejeros de espacios públicos

Mirta Aguilar, directora de Vigía Comunal, comentó aque este miércoles continuaron los operativos. "Estamos al cuidado del espacio público, haciendo relevamientos de rutina. Estos vendedores están invadiendo el espacio público. No tienen que estar porque no cuentan con permiso municipal"."La mayoría de los que han ocupado el espacio público en esta oportunidad, ya han estado en varias oportunidades en el Mercado de las Pulgas, en calle Perú; pero como los prestan, los regalan, los concesionan, se deshacen de esos puestos, para volver a salir a la peatonal", comentó Aguilar. Respecto de las "justificaciones" que esgrimen los vendedores ambulantes, sobre su presencia en la Peatonal, "rechazando" ocupar puestos en el Mercado de las Pulgas, aducen que en calle Perú, no venden". Al respecto, la directora de Vigía comunal indicó: "Allí hay feriantes de muchos años, no creo que no vendan. La gente está acostumbrada a entrar".