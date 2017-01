Pasa el día en el centro a la espera de ayuda para arreglar su silla de ruedas

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Luis Robera vive en barrio Presidente Perón y diariamente se traslada en silla de ruedas hasta la puerta del cajero de Banco Nación, ubicada en la Peatonal San Martín. Allí pasa el día, a la espera de que la gente que pasa lo ayude con "lo que puedan" de dinero, porque tiene que arreglar su medio de movilidad.



"Actualmente estoy en una silla de ruedas prestada. La mía se rompió y tengo que arreglarla, pero no tengo el dinero para hacerlo. Agradezco mucho a los que me ayudan. Estoy discapacitado y me muevo así, otra cosa no puedo hacer", contó a Elonce TV. El arreglo tiene un costo de 40 mil pesos.



Asegura que los precios de los repuestos son altos y logró juntar algo de dinero gracias a la solidaridad de los paranaenses. No obstante, aún no llega a cubrir la totalidad del arreglo y solicita colaboración. Elonce.com