La columna de los masones que causó polémica está abandonada

La columna de los masones está abandonada pero prometen inaugurarla en marzo. Lo primero, es decir el estado en que está el monumento, se deduce de ver el cilíndrico símbolo en su nuevo emplazamiento, mientras que lo segundo, referido a la inauguración, es lo que afirmó una fuente de la masonería consultada por. La columna es un monumento que referencia a las logias masónicas y que fue objeto de debate público cuando sus interesados lograron una autorización municipal para instalarla en frente al Monumento a Justo José de Urquiza, en el parque homónimo, aquí en la capital entrerriana.Ayer, una fuente de la masonería dijo a esta Hoja que la idea es inaugurarla en marzo o más tardar en abril, debido a que no se pudo cumplir con el deseo de hacerlo el 26 de noviembre del año pasado, tal como se anunció oportunamente.Cabe recordar que la columna fue instalada originalmente frente a la gran estatua ecuestre del Vencedor de Caseros, pero debió ser retirada de allí luego de que se levantaran algunas voces que pusieron reparo sobre el lugar escogido para el emplazamiento. La arquitecta Mariana Melhem, integrante de la integrante de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, fue una de las que se opuso a la instalación de la columna en ese lugar, y prometió levantar firmas para lograr su cometido.Sin embargo, desde la Municipalidad, y también desde las distintas logias masónicas que propician la instalación del monumento tomaron nota de las quejas y aceptaron que el artefacto alusivo a la institución masónica sea trasladado unos metros y se instale en el espacio verde a un costado, calle por medio, del Monumento a Urquiza y no frente a él. Sin embargo, en el proceso de traslado, la columna se cayó cuando era levantada por una grúa. El símbolo sufrió algunos daños y su reparación se hizo imposible cuando faltaban pocas horas para ser inaugurada. "Se nos venía la fecha, luego ya en diciembre a todo el mundo se le complicaba estar en Paraná para la inauguración, de modo que decidimos dejar todo para marzo o, a más tardar, para abril. Pero va a ser inaugurada como se pensó", dijo una fuente masónica a este medio. La misma persona consultada aseguró que las placas cargadas de simbolismos y alegorías destinadas a las cuatro caras del pedestal sobre el que se erige la columna, sufrieron daños y se decidió no repararlas por el momento. En las placas dañadas se observaban números ordinarios, notas musicales, hojas de vegetales, también la clásica alusión masónica vinculada a la construcción o a la albañilería. Además había una figura alegórica que mostraba una mujer con ojos vendados, que bien puede aludir a la Justicia. Las placas fueron realizadas por una artista de Mar del Plata, con la que la masonería habría acordado recientemente dejarlas ya fuera del monumento debido a los daños sufridos en la caída. El monumento fue gestionado y aportado a la ciudad por la Asociación Civil Filantrópica "La Acacia", entidad miembro de la Masonería Argentina y la responsable de administrar los bienes de todas las logias que funcionan en Paraná. "Se fijarán figuras representativas de nuestra orden, como por ejemplo la Libertad, Igualdad y Fraternidad, hojas de acacias, la escuadra y el compás", dice el estudio presentado ante la Municipalidad de Paraná.En la capital entrerriana funcionan seis logias masónicas. Se trata de "Justo José de Urquiza", "Unión y Trabajo", "Refugio Fraterno", "Asilo del Litoral", "Pymander" y "Custodios del Arte". Cada una de ellas tiene representantes en la asociación civil "La Acacia".La intención de levantar la simbología fue anunciada al intendente Varisco en una audiencia que los miembros de la Masonería tuvieron con el mandatario comunal el 17 de mayo del año pasado. Allí se ofreció "como obsequio a la ciudad, la instalación y mantenimiento de un monumento masónico para ser plantado en la plazoleta que está delante del Monumento a Urquiza, nuestro más ilustre masón entrerriano", dice una carta de "La Acacia", fechada el 4 de agosto de 2016.Varisco ordenó hacer consultas a técnicos y arquitectos municipales, lo que motivó que a la columna se le quiten algunos centímetros para evitar que obstaculice la vista al gran monumento a Urquiza. Pero luego, cuando hubo oposición marcada a la instalación en ese lugar, se decidió su traslado al sitio ya descripto, dentro del mismo parque. Hoy, quienes visitan la zona del monumento a Urquiza pueden ver la columna tapada con bolsas, vallada como si estuviera en estado de obra, pero los trabajos no han continuado. La fuente masónica afirma que la construcción y reparación será retomada y que la inauguración se va a hacer, tal como se pensó el año pasado.La Masonería Argentina se presenta, a través de sus sitios web, como una "institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista".Históricamente se autodenominó como "secreta", pero ahora sus miembros hablan de que es una institución "discreta", donde los integrantes no ocultan ni niegan su pertenencia.En Paraná actúan varias logias en el mismo edificio que la Masonería Argentina posee en calle Andrés Pazos, a metros del Palacio Municipal. La idea de instalarla frente al Monumento a Urquiza es que el vencedor de Caseros y primer presidente de la Confederación Argentina fue un masón en el grado 33, que es el peldaño máximo al que se puede aspirar dentro de la logia.