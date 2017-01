Vecinos piden que se revea autorización de obra de dos torres de 26 pisos

En calle Catamarca, entre Alameda de la Federación y Mitre, se realiza una obra que plantea realizar dos torres de 26 pisos, más tres cuerpos de edificio de tres plantas, pileta de natación y 64 cocheras, "según los detalles que se promocionaban hace muy poco, en una inmobiliaria", detallaron avecinos de la zona, que se manifestaron este martes para pedir que se revea la habilitación de esta construcción.Fernando Barsán, un vecino de la zona, mencionó aque han "presentado objeciones al proyecto aunque no hemos sido escuchados". Hace un tiempo atrás "hemos iniciado un juicio contencioso administrativo, en contra de la resolución del 29 de diciembre que fue admitido, obviamente la aprobación se dio rechazando todos los planteos que hicimos. Están habilitados para iniciar la obra", dijo.La obra "está en marcha. El proceso contencioso administrativo sigue, no sabemos en qué va a terminar y puede caer la habilitación", indicó.Por su parte, otro habitante de la zona, César Pross, expuso su preocupación por que "los servicios están totalmente colapsados. Hemos hecho llegar a todas las autoridades municipales el reclamo por esta situación"."Llama la atención porque los gobiernos de las gestiones Varisco siempre han tratado de ir solucionando los problemas, no han generado conflictividad entre los vecinos; en este caso son las áreas técnicas las que llevan adelante esto, y lamentablemente somos los vecinos los que estamos pagando las consecuencias", expuso Pross.Al mismo tiempo aseveró: "Hemos hecho un llamado de atención a las autoridades municipales y a los vecinos para que tomen conciencia de la situación, de estos negocios inmobiliarios", en la ciudad.Marta Sagemüller, presidenta de la comisión vecinal de la zona en que se construye el edificio, lamentó que "esta situación se tenga que judicializar; hace tres años que los vecinos están reclamando pro la situación. Queremos una ciudad planificada y que sea organizada".Celia Urrutia, vecina contigua a la obra, indicó que trabajan "sobre la medianera" de su casa."Se ha reclamado muchísimas veces, queremos que se nos muestren cuáles son los planos con los que directamente nos están afectando", puso relevancia.