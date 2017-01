Presuntos abusos en fiesta: "No dimensionan en qué se están involucrando"

Avanza la investigación respecto de la denuncia que presentó una menor que participó del presunto "cumpleaños" que realizó un reconocido paranaense en una casa quinta en zona de Toma Vieja. Según se supo, denunció que fue acosada por cuatro de los organizadores, quienes intentaron violarla, en diferentes momentos y en fracción de minutos.El caso generó polémica y debate. La Psicóloga Victoria Delaude, indicó aque más allá de las edades de los protagonistas, "no se puede pensar que es un juego lo que hicieron, ya que implicaría que ambas partes estarían de acuerdo en la diversión. Es una situación abusiva donde una persona ejerce una supremacía de poder sobre otra que se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad por la edad o el tipo de relación que tengan, si se conocen, si no se conocen, son muchos los factores. Lo que más influye es que hay alguien que se encuentra por encima de otra persona y en base a eso termina sometiéndola a una situación donde una de las dos personas no está de acuerdo".Respecto a la responsabilidad de los padres de las menores que concurrieron a la fiesta, explicó que en ocasiones "confían en que son reuniones entre amigos y no tienen idea de que esto se toma como una diversión". Consideró que no se trata de un descuido, sino que "no tienen magnitud de a dónde están yendo sus hijos o cuáles son las reuniones a las que asisten hoy en día los adolescentes".