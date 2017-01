Quieren compactar motos retenidas por infracciones: son más de 5.000 rodados

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

Se trata de unas 3.900 motos secuestradas en operativos de tránsito que están en el depósito de Bajada Grande y otras 1.500 que se encuentran en un predio ubicado en La Picada. Ambos lugares están colapsados debido a que los controles del 911 se siguen realizando en forma habitual y es poca la gente que retira sus vehículos.



El comisario Osvaldo Bregant, a cargo del depósito de Bajada explicó que el expediente tramitado podría llevar de seis a ocho meses debido a que pasa por varias instancias, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es la repartición que debe hacer el contralor de lo actuado y se encarga de las compactaciones de vehículos abandonados. Una vez autorizado, los motovehículos podrán desnaturalizarse como chatarra.



La mayoría de las motos no se retiran porque sus dueños no cuentan con la documentación en regla para completar el trámite. En tanto, las retenciones son producto de faltas de tránsito que se reiteran, como conducir sin casco, sin carné habilitante o sin seguro. También por tener el vehículo sin registrar o por estar involucrados en ilícitos.



Entre las miles de motos hay muchas que están nuevas, aunque otras están casi desguazadas, sin cachas, ni luces, ni espejos. Según dijo Bregant a LT 14, los motociclistas infractores no toman conciencia que los elementos de seguridad del motovehículo están para salvaguardar sus vidas.