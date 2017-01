Gabriel Graciani se incorporó a Patronato: "Estoy muy contento", expresó

Gabriel Graciani se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo de Patronato. El mediocampista se entrenó este lunes con el equipo y manifestó estar "muy contento" y con "muchas ganas de sumar".



El joven oriundo de Bovril y sobrino del histórico lateral Rojinegro, Gabriel Graciani, expresó a Elonce TV que "estoy más que contento de tener esta oportunidad. Vine con muchas ganas y creo que mañana se cierra el contrato, pero pedí un permiso en Estudiantes para no perder un día de entrenamiento y ya acoplarme al grupo".



Calificó su incorporación como "una gran oportunidad" y dijo que Rubén Forestello "tiene un gran proyecto y tengo muchas ganas de participar". En ese sentido, contó que "me acoplé al entrenamiento y estoy muy bien. Mi idea es sumar, ser positivo, es un gran grupo, mucha gente buena. Quiero dar lo mejor de mí y sumar desde el punto de vista que me necesite el técnico, con quien ya nos conocíamos de Colón. Me dijo que me sienta cómodo y venga a dar lo mejor de mí, que va a salir algo lindo. Trataré de que me sume, entrenar al 100% y no bajar los brazos".



Asimismo, consideró que "hay mucho para trabajar. Me gusta mucho hacer goles. Hay que participar mucho, sacrificarse por los compañeros, agarrar confianza, me gusta atacar pero somos 11 dentro de la cancha, hay que sumar".



Sobre su tío, expresó que "saber que jugó acá es una gran alegría. Estoy muy orgulloso de todo lo que hizo él en la etapa anterior. Ojalá pueda hacer un poquito de lo que hizo. Él es muy querido y respetado en el club, eso es muy lindo. Ojalá pueda seguir su ejemplo, que es lo que siempre trato de hacer". Elonce.com