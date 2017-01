"No tenemos más cantidad de alacranes, los tenemos más cerca"

Paraná Dieron el alta médica a la niña que había sido picada por un alacrán

Medidas para evitar el ingreso a los hogares

Los alacranes se encuentran durante todo el año pero se registra un aumento en esta época estival, sobre todo en las noches de mucho calor. El peligro de estas picaduras proviene del veneno que deja cuando una persona contacta accidentalmente con uno de ellos, pudiendo ser en los casos más extremos de suma gravedad.En la provincia de Entre Ríos, a lo largo de 2016 se registraron un total de 261 casos de alacranismo.Estos arácnidos habitan lugares como desagües, cañerías y cuando aumenta el nivel del agua "tienen que salir y tienen una alta resistencia al agua, pueden durar uno o dos días, y se van desplazando por los desagües y es por eso que se van avistando más en los domicilios"."Como se alimentan de grillos y cucarachas, sabemos que en los lugares donde éstos se reproducen, puede haber alacranes", y por ello es importante controlar la proliferación de estos insectos que sirven de alimentos para los alacranes.Saavedra afirma que ". Son predadores naturales, son bichos que tienen que estar en la naturaleza, no se pueden eliminar porque cumplen su función biológica que es el control de insectos. Entonces lo que".Saavedra recomendóSobre la presencia de estos arácnidos en distintas zonas de la ciudad, la profesional manifestó que ". En Paraná hay barrios históricos, como el Francisco Ramírez, La Floresta, Antártida donde siempre hubo alacranes. No los vamos a eliminar completamente pero sí podemos controlarlos para que no afecten a las personas".En tal sentido, contó que. Y remarcó la importancia de eliminar los acúmulos de escombros y maderas "que son ambientes propicios para que los alacranes se escondan".Finalmente, Saavedra explicó que los alacranes regulan sus propias poblaciones "y si encuentran un lugar con mucho alimento van a tener una población más grande, si les sacamos el refugio y la comida vamos a tener poblaciones chiquitas; eliminarlos completamente no los vamos a eliminar".