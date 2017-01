Con un importante logro, regresaron a Paraná los chicos del Club Don Bosco

Finalmente, llegó a Paraná el equipo de niños de 10 años de Club Don Bosco que había partido rumbo a Iquique, en Chile, para disputar un torneo de fútbol. En su viaje de ida y de regreso tuvieron inconvenientes con el colectivo que los transportaba y quedaron varados en la ruta.Pese a los inconvenientes, regresaron felices porque obtuvieron el tercer puesto. "Estamos orgullosos y contentos. Jugamos seis partidos y perdimos solo uno. A todos nos dieron una medalla", contó aIgnacio, que juega de delantero.Diego, uno de los adultos que los acompañaba, expresó que "fue una experiencia hermosa a pesar de todo. Ir a representar al club al país vecino fue inolvidable. El resultado fue muy bueno, estamos orgullosos".En tanto, Lorena, otra de las madres que viajó, relató cómo vivieron los diversos inconvenientes que se les presentaron. "Nunca quedamos sin dinero: al regreso no teníamos pesos chilenos y a los pesos argentinos no nos los aceptaban, ese fue el problema. Los chicos siempre tuvieron para comer, nadie se enfermó ni se accidentó", indicó.Asimismo, dijo que en el viaje de ida "fue todo muy complicado. Nos ayudaron camioneros, pero no fue fácil. A la madrugada llegó la emergencia y se comportaron muy bien. Nos trajeron frazadas, agua y médicos. Ya en el hospital de Jujuy la atención fue excelente". Al regreso, manifestó que el Consulado mandó a hacerle un chequeo general al colectivo y el viaje, según señaló, "fue un éxito".No obstante, admitió que cuando regresaban, en la zona de un puente cerca de Mendoza, un grupo de personas apedreó el colectivo con la intensión de robar, pero el chofer nunca frenó. "Fue un viaje accidentado, pero lindo. Los chicos disfrutaron todo, el torneo fue espectacular", agregó.Oscar Barbieri, presidente del club, remarcó que "nunca dejamos de estar ausentes, estuvimos en permanente comunicación con los padres. Sabíamos que estaban bien, fue un viaje complicado pero lamentablemente estas circunstancias a veces se dan. Los chicos disfrutaron, lograron un honroso tercer puesto. Institucionalmente dimos las respuestas que correspondían a la distancia".