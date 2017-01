"Cine Bajo las Estrellas" llega este sábado a los barrios

La Secretaría de Cultura, junto a la Dirección de Ceremonial y la Dirección del Anfiteatro Héctor Santángelo darán inicio este sábado al tradicional ciclo de verano denominado Cine bajo las Estrellas, aunque en esta oportunidad, la propuesta es recorrer distintos barrios de la ciudad.



Este fin se semana se proyectará Zootopia, desde las 20 horas, en la Plaza de Villa Yatay (calle Pérez Colman al final), una película animada del género comedia-aventura, que cuenta la historia de la moderna metrópolis mamífera.



La tradicional propuesta no se puede desarrollar en el Anfiteatro por no estar habilitado a raíz de la situación de erosión de suelo en esta zona de la barranca. Por ello, hasta tanto no se resuelva la problemática ?que ya ha sido abordada por la comuna- se decidió plantear escenarios alternativos semana a semana para continuar con la propuesta a modo de cine móvil ?semana a semana se dará a conocer el lugar, día, hora y películas a proyectar-.



Horacio Beadez, a cargo del Anfiteatro, adelantó que "la propuesta pretende extenderse al público mayor con filmes que abarquen diversas estéticas y gustos; en estas primeras proyecciones se prioriza a los más chicos porque están de vacaciones".