"Con ganas y expectativas", así llega Pablo Migliore al arco de Atlético Paraná

El ex arquero de Boca y San Lorenzo, Pablo Migliore firmó este jueves el contrato que lo une con Atlético Paraná. "Estoy muy contento, hoy a la mañana salí de Buenos Aires, ya hablé con el presidente y en unos segundos se firmaron los papeles", confirmó en diálogo exclusivo conMigliore destacó la "buena predisposición" que tuvieron los directivos del club desde el día en que iniciaron las negociaciones. "También uno entiende que la palabra vale más que otras cosas y yo", destacó el ex Boca.Consultado sobre su futuro desempeño en el fútbol local, el arquero dijo que llega "con muchas expectativas y muchas ganas. Ya quiero conocer a mis compañeros, y ponerme a disposición para lo que viene.".Este viernes será el primer contacto de Migliore con el plantel y el DT del Decano, de cara a un nuevo torneo en la segunda categoría del fútbol argentino.Por su parte, José Cáceres, Presidente de Atlético Paraná, afirmó aque con la llegada de Migliore se busca "reforzar el arco" y aclaró que "no va en desmedro de los arqueros que actualmente tenemos".Tras ello, destacó que el ex arquero de Boca, Huracán, Racing, Boca y San Lorenzo "es un muchacho con experiencia, de jerarquía, con mucha personalidad y está entusiasmado por estar en Paraná".Finalmente Cáceres se refirió a posibles nuevas incorporaciones y señaló que "seguiremos buscando un delantero que quiere el técnico, pero uno que marque la diferencia, no traer por traer".