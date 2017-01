Proyectan colocar rampas de plástico y semáforos sonoros

A los trabajos de construcción y reparación de rampas realizados el año pasado, se le sumarán este año medidas como la colocación de nuevas bajadas de plástico reciclado y 21 semáforos sonoros, que serán licitados próximamente. En coordinación con instituciones representativas del sector, se planifican la colocación de chapas con sistema Braille en las calles, y la incorporación de juegos inclusivos en las plazas.



Junto con la construcción de nuevas rampas para personas con movilidad reducida ejecutadas durante el año pasado, y en el marco de la política de accesibilidad del Gobierno municipal, desde la Subsecretaría de Infraestructura Urbana se llevan adelante una serie de iniciativas relacionadas a la ampliación de obras para que Paraná sea una ciudad más justa, solidaria e integradora con aquellos paranaenses o visitantes que sufren alguna discapacidad.



En ese sentido, a partir de reuniones y evaluaciones realizadas con personas de instituciones representativos de esa problemática, como el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pusieron en marcha distintas estrategias de acción, que ya cuentan con la aprobación para su instrumentación durante este año.



"Empezamos a reunirnos con la gente que está en el tema y sufre el día a día las consecuencias de lo que nos falta en la ciudad, y nos pusimos de acuerdo para ver por dónde, cómo y con qué empezábamos", reseño el subsecretario Eduardo López Segura.

Así, se refirió a las tratativas ya iniciadas y el pronto llamado a licitación ?los expedientes ya han sido cumplimentados? para la adquisición de 55 rampas macizas de plástico reciclado antideslizante, de fácil colocación.



"Seguramente la idea será rodear plazas y microcentro. Y a ese plan de rampas, le sumaríamos como acción complementaria en aquellos lugares donde no lleguemos con esas 55, la construcción de rampas que sean una especie de bajada, ya no sólo específicas como rampas para discapacitados, sino para bajada de cochecitos de bebés también, a través de una bajada desde la ochava", explicó.



El funcionario hizo referencia también a la próxima convocatoria de oferentes, para la adquisición de 21 semáforos sonoros, para no videntes, que también ya cuenta con el aval del intendente Sergio Varisco, habiéndose mantenido reuniones con miembros de instituciones representativas de las personas con discapacidad.



En ese marco, como estrategia integral en la problemática de la accesibilidad urbana, López Segura informó también que se evalúa la posibilidad también de incorporar placas con señal Braille para orientar a personas no videntes, acerca de las características de la zona, el ancho de calles, veredas, o el sentido de circulación.



"La idea es hacer una especie de circuito fundamentalmente en las zonas de mayor movimiento peatonal, y en lugares de mucha afluencia, como salidas de escuelas, hospitales. Desde el Gobierno de Sergio Varisco, trabajamos en conjunto con las instituciones del sector, y en este caso contaríamos con el apoyo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que está comprometida en estas temáticas", señaló López Segura.



A estas acciones podría sumarse también un plan en gestación, para incorporar juegos inclusivos en las plazas de la ciudad, a partir de un convenio con la firma Quanta, fabricante de equipos de recreación con materiales reciclados.



Veredas transitables

Por otra parte, en relación a la reciente promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la ordenanza que estableció la necesidad de garantizar veredas transitables, mediante la regulación de elementos de urbanización, López Segura indicó que a partir de ahora se deberán establecer normas claras desde el Gobierno municipal, atendiendo la ubicación y distancias en las veredas, del arbolado público, los desagües y accesos vehiculares.



La tarea abarca distintas áreas de la Municipalidad, que tienen a cargo la aprobación de las obras de construcción de veredas.

"Actualmente en la ciudad hay veredas de cerámicas, resbaladizas, de lajas, y son un serio riesgo. El Estado municipal tiene que hacer un replanteo de todas las veredas. A mi entender, si bien se trata de una responsabilidad de distintas áreas, se deberán intimar aquellas que no corresponden con las normas, y al mismo tiempo conformar una cuadrilla para la construcción de veredas a cargo de la comuna, y cuyo costo luego deberá abonar el frentista", explicó el titular de Infraestructura Urbana. Para ello, graficó la realidad urbana de países más avanzados en materia de inclusión, con veredas de hormigón armado, uniformes.