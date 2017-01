Encararán acciones para evitar el desborde del Arroyo Colorado

Los habitantes de la zona de Blas Parera y Churruarín, de la ciudad de Paraná, han sufrido más de una vez el desborde del arroyo Colorado. La última tormenta no fue la excepción.



Ayer, autoridades del municipio realizaron una recorrida por el lugar junto a representantes de la empresa que construyó el puente para buscar una solución a la basura que se acumula e impide el drenaje.



Entre otras dificultades, las torrenciales lluvias del domingo pasado generaron anegamientos en torno a la intersección de Blas Parera y Churruarín. Vecinos de los barrios La Milagrosa y Paraná XIV se vieron particularmente afectados por el desborde del arroyo Colorado que corre en esa zona. No es la primera vez que pasa. El año pasado, el agua alcanzó 1,5 metros dentro de algunos hogares. Allí hay un puente donde se acumula basura y bloquea el paso del agua que termina saliéndose del cauce.



Ayer, el responsable del Centro Coordinador de Servicios Ciudadanos, Roberto Sabbioni, recorrió el lugar con personal de Conservación Vial y representantes de la empresa constructora Pitón (concesionaria de la obra) para buscar una solución que permita limpiar el lugar con más facilidad.



El funcionario contó a El Diario que "el lugar tiene cinco metros de profundidad y es muy difícil bajar. Sólo se puede hacer con escaleras y arneses". En el lugar hay una reja en la que se frenan los residuos y una alcantarilla que va desde Churruarín hasta Blas Parera.



Cada vez que llueve se acumulan "colchones, pedazos de heladeras, árboles y hasta sacamos el esqueleto de un auto", dijo Sabbioni. Por lo tanto, "estamos evaluando con la empresa qué podemos hacer" para facilitar el acceso. Consultado sobre la posibilidad de una escalera amurada dijo que "no tiene que haber nada que obstaculice la corriente. Por eso, vamos a realizar consultas con áreas vinculadas a la ingeniería hídrica".



En relación a la basura, dijo que algunas personas mantienen el mal hábito de arrojar elementos a los cursos de agua. Esto atenta contra el drenaje y provoca mayores dificultades.