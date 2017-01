A 100 años del nacimiento del ciclista Mario Mathieu, el recuerdo de su familia

Un 19 de enero, pero de hace 100 años, nacía en Paraná Mario Mathieu, considerado uno de los más grandes ciclistas argentinos de la historia.Debutó un 25 de diciembre de 1930, cuando tenía 13 años. En una prueba para menores de 15, mostró que podía superar a los mayores. Sólo cinco años después se coronó campeón argentino de ruta, un logro que repetiría tres veces más. La particularidad que cabe destacar es que siempre se entrenó solo."Creo que fue un dotado, de esas personas que vienen con condiciones muy especiales en la vida. Tuvo la capacidad de entrenarse solo en una época donde no había medios de comunicación, en la que no se podía llegar tan fácilmente a un libro o charla con médicos y deportistas. Tuvo una vida que disfrutó", contó asu hija, María Ángela. Su padre estuvo 20 años en primer nivel en velocidad, medio fondo y grandes distancias. Además, tuvo una destacada actuación en Europa y en Estados Unidos. Representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 48 y dirigió al equipo argentino en Helsinki 52.Su gran nivel en el deporte lo llevó a tener una intensa vida social. Fue intendente de Paraná desde 1968. Fue concejal por la Unión Cívica Radical Intransigente, presidente del Instituto de Acción Social y de la Asociación Entrerriana de Básquet, como así también presidente de Club Patronato durante muchos años."Lo recuerdo como padre y gran compañero, gran amigo. Mi madre tuvo mucho que ver en lo que pudo hacer: se casaron y siguió compitiendo. Fue permanente en la vida, siempre los tengo presentes", expresó.Su trayectoria está plagada de triunfos e historias para contar. Su familia lo define como "una figura inspiradora", "solidario, con valores y principios".Su hijo, Francisco Mathieu, manifestó aque "es un excelente recuerdo. Fue muy autodidacta con esa fortaleza espiritual que tenía, con ese estudio. Era adelantado en entrenamiento, alimentación, se inició en un medio humilde. Él siempre decía, con alegría, que conoció el mundo gracias al deporte".Mario vivía en calle Echagüe y Pascual Palma. Entre risas, su hijo recordó que "cuando nos invitaba a ir al centro lo pensábamos dos veces: nos llevaba 45 minutos llegar a la plaza, todos se acercaban a saludarlo". Destacó el reconocimiento de la gente y dijo que "jamás encontré una persona que tuvo una mala experiencia con él. Seguramente eso hacía que sea convocado a un sinfín de actividades".Su nieta, Carla Zapunar Mathieu, se muestra orgullosa de su abuelo y admite que lo tiene presente todos los días de su vida. "Siempre nos inculcó valores, principios. Cuando nos iba bien nos decía: `la vida no es siempre así, tenés que aprender de todo´. Cuando nos iba mal nos decía que `por algo pasaban las cosas´. Era un hombre muy creyente", recordó anteLa solidaridad, asegura, era su cultura de vida, ya que "siempre estaba dispuesto a ayudar". Considera que "esa era su vocación y así nos crió a nosotros. No le importaba que fueras la mejor en tu deporte, sino que te superaras y fueras buena persona".Algo le quedó pendiente: que su marido e hijas lo conozcan para entender el orgullo inmenso que siente por "Don Mario". En ese sentido, expresó que "para mí fue un grande. Se fue de la manera más maravillosa: en el velódromo, andando en bicicleta".Mario Mathieu falleció un 24 de noviembre de 1999, por un paro cardiorrespiratorio.