Centro de Salud Selig Golding recibe "muchas" consultas por nuevas vacunas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Ya se aplica en Entre Ríos el calendario de vacunación 2017. Se incorporaron las vacunas contra el meningococo y VPH para varones de 11 años nacidos en la cohorte 2006.



Desde el Centro de Salud Selig Golding informaron a Elonce TV que en el segundo día de aplicación no hay mucha demanda, pero sí gran cantidad de consultas. Norma Golon, dijo que "la vacuna contra el meningococo es muy cara y no tenían acceso los bebés de nuestra comunidad. Hay mucha expectativa con eso, la podrán obtener todos. Se aplicará a todos los bebés nacidos a partir de octubre de 2016. Se aplica a los tres meses la primera dosis, a los cinco la segunda y a los 15 meses la tercera".



Asimismo, destacó la importancia de la vacuna contra el VPH, ya que "desde 2001 solo venía para nenas. Esto nos da la proyección de que en algunos años se podría erradicar el cáncer de cuello. Es algo maravilloso".



Contó que incrementarán las campañas de difusión, principalmente cuando empiecen las clases, ya que irán los especialistas a vacunar a las escuelas, previa autorización de los padres. "El VPH se transmite a través del contacto sexual y el varón no siente el síntoma, pero puede padecerlo y transmitirlo a otra mujer, por eso la importancia", agregó.



Indicó también que es fundamental que varones mayores de 18 años se vacunen contra la hepatitis B y manifestó que "está dentro del esquema nacional, es gratuita, cuesta que vengan a colocársela. Es importante porque es una enfermedad de transmisión sexual que produce inmunodepresión, como el HIV".



En el centro de salud, ubicado en calle Laurencena 63, vacunan de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. Elonce.com