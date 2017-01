Se le cortó la dirección y terminó contra un árbol en el frente de una vivienda

Foto 1/12 Foto 2/12 Foto 3/12 Foto 4/12 Foto 5/12 Foto 6/12 Foto 7/12 Foto 8/12 Foto 9/12 Foto 10/12 Foto 11/12 Foto 12/12

Un hombre de unos 40 años que se conducía en un Fiat 147 color blanco sobre calle Garrigó al 1100 de la ciudad de Paraná sufrió un problema mecánico y terminó contra un árbol ubicado en el frente de una vivienda.



En declaraciones a Elonce TV, Norma, propietaria de la casa, contó que el automovilista "no pudo esquivar un pozo porque otro vehículo venía de frente y se le rompió la dirección", tras lo cual no pudo controlar el rodado que quedó frenado por el árbol.



El conductor del Fiat, no sufrió lesiones. "Estaba bien, aunque un poco nervioso por lo sucedido", dijo la mujer.



Afortunadamente por el horario en que ocurrió el incidente, cerca del mediodía, "no había nadie" y no hubo que lamentar otros daños mayores.



Por su parte, una vecina de la zona contó que el pozo en cuestión "hace mucho tiempo que está, y se han elevado varios reclamos, pero no hay soluciones. Por ahí lo tapan con materiales que cuando llueve el agua se los lleva porque la calle se inunda por completo. Cada vez está peor. Pedimos que por favor lo vengan a arreglar", señaló. Y agregó que en la zona hay dos pozos que preocupan "y generan un riesgo permanente": uno está ubicado "en la esquina de la Escuela San Joaquín y el otro frente a la escuela sobre calle Garrigó, casi Provincias Unidas".



Finalmente, Norma quiso dejar en claro que "no es un pozo de esta lluvia, y es muy profundo. Venimos reclamando desde hace muchísimo y no se arregla". Elonce.com