Escasea la verdura de hoja y hubo importantes subas en los precios

Las reiteradas lluvias afectaron las verduras de hoja, por lo que "no se consigue tanta" y además los precios se han incrementado notoriamente, según señaló un vendedor a. Tras indicar que, por ejemplo, "espinaca no se consigue", también admitió que hay otras como la lechuga que "en ocasiones viene muy fea"."Se consigue poco y nada. La vamos remando", manifestó y comentó que actualmente "la rúcula está a 30 pesos el paquete, la acelga a 25 y la lechuga a 40 pesos el kilo"."Se ha podrido todo lo que cultivaron los quinteros", señaló Facundo Torra, otro verdulero, pero recalcó: "Está todo muy caro". Y ejemplificó: "Si un cajón costaba 100 pesos, hoy sale entre 300 y 400 pesos".Asimismo, acotó que "además del exceso de lluvia, el calor también perjudica, porque hace que se pudra más rápido".Estimó que "no habrá faltante, porque están trayendo de La Plata o Mar del Plata, pero se abusan con los precios", aseveró a"Nosotros tenemos que seguir trayendo, porque se sigue vendiendo, aunque menos. Igual, el consumidor va cambiando los menús", cerró.