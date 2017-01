Atletico Paraná disputará un partido amistoso contra Colón

Atlético Paraná disputará un amistoso con Colón este martes por la tarde, en el marco de la pretemporada, a la espera de la segunda parte del Campeonato de la Primera B Nacional.



El técnico, Darío Ortíz, indicó a Elonce TV que a partir de ahora comienzan los trabajos de velocidad, los ejercicios de presión, lo táctico y los amistosos, lo que definió como "la parte que más le gusta al jugador".



Consideró que "el equipo se merece arrancar bien porque merecimos más de lo que tenemos. No se logró, pero el grupo viene muy bien, hay que aprender de los errores, aprender que la carrera de ellos y nosotros está en juego. No hay mejor motivación que esa".



Asimismo, indicó que aún el equipo no está confirmado y manifestó que busca variantes. "Agradezco a los dirigentes que están haciendo un esfuerzo enorme. Es de los pocos clubes que está al día y es bueno decirlo, porque no tenemos inconvenientes", dijo.



Recordó además que Pablo Lencioni tiene fractura en una mano y, si bien está entrenando, debe evitar el choque. En tanto, Gonzalo Cozzoni padece tendinitis y entrena de forma diferenciada. Elonce.com