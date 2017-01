Mujer de 73 años perdió "todo" tras las lluvias y pide ayuda

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Nélida Acuña tiene 73 años y vive en calle El Pinar, en barrio Las Lonjas de Colonia Avellaneda. Las últimas lluvias inundaron su casa y, como consecuencia, perdió todas sus pertenencias. En diálogo con Elonce TV brindó su desgarrador testimonio y contó cómo vive actualmente.



"Se me mojó todo, estoy durmiendo en el barro. Perdí todo, no tengo ni colchones, hay una gran cantidad de barro, no tengo dónde cocinar. El agua me llevó toda la mercadería, me mojó las mantas", dijo entre lágrimas a nuestro medio.



Asegura que a su vivienda entró cerca de un metro y medio de agua. "Pude haber muerto ahogada. Encontré víboras. Tengo mi casa a medio construir, pido que me den algún terrenito porque no encuentro otro lugar para vivir porque no me alcanza la pensión. Tengo tres hijos: uno con capacidades diferentes; los otros hacen changas", relató Nélida a Elonce TV.



Los habitantes de la zona atraviesan una situación similar. En ese sentido, la mujer aseguró que "nadie se acerca a saber si estamos muertos o vivos, nadie se preocupa por nosotros. Estamos todos en la misma situación, vivimos con lo poco que nos dan".



Solicita ayuda, un lugar para vivir, ropa y elementos de utilidad. Quien desee colaborar, puede comunicarse al 155182978. Elonce.com