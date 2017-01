Insisten con las recomendaciones para evitar hechos trágicos en el río

Policiales Retomaron tareas de rescate para localizar al intendente desaparecido en el río

En el período estival, las actividades que se realizan en el río se incrementan notablemente. Embarcaciones de todo tipo recorren el río Paraná por motivos recreativos y se suman a las que habitualmente lo hacen por cuestiones productivas o de transporte.Por ello es necesario profundizar las medidas de seguridad y prevención, cumplir con las indicaciones de las autoridades y moverse con precaución y teniendo en cuenta las condiciones climáticas.el subprefecto Damián Loza."Paraná tiene una fluidez de deportes acuáticos impresionante. Por eso hay que andar con precaución., eso es básicamente lo que exigimos cuando controlamos las embarcaciones", manifestó después.Según el prefecto, en época de verano los horarios en que el río está más concurrido son entre las 14 y las 19, cuando también hay mayor flujo de embarcaciones navegando."Diariamente se hacen", dijo.En el caso de las embarcaciones que se dedican al transporte de personas, los controles son también para sus timoneles.. Éstas tienen que contar con una autorización especial, que otorga la Prefectura Naval Argentina, con requisitos diferentes a las deportivas.Desde diciembre y hasta abril, la Prefectura Paraná lleva a cabo el operativo Río y Sol. La jurisdicción que abarca va desde el Km. 570, (inmediaciones Paraje La Jaula) y Km. 676 (Puerto Piragua), ambas márgenes del río Paraná.Según informó Loza, "consiste en reforzar la actividad, incrementando los patrullajes con mayor número de medios y personal, con la finalidad de dar respuesta preventiva al aumento de la actividad recreativa y de placer en playas, balnearios y costas del río Paraná".Asimismo, el subprefecto recomendó que. En ese sentido, pidió a los bañistas "concurrir a balnearios habilitados y con guardavidas; respetar los carteles de seguridad e indicadores de "Peligro aguas profundas"; extremar las medidas de seguridad con menores y no permitir el ingreso al agua de los niños, sin el acompañamiento de un adulto; respetar las indicaciones de los guardavidas; no ingresar al agua después de comer; y respetar el boyado de seguridad".De la misma manera, sugirió a todos los navegantes deportivos arbitrar las medidas de seguridad con respecto a la navegación en aguas del río Paraná.Para ello, sostuvo que deberán efectuar el despacho de su embarcación ante su Club Náutico o la Prefectura Naval Argentina, aún si eso no fuera obligatorio ya que facilitaría cualquier situación de asistencia o búsqueda."Antes de zarpar,", subrayó.También, se deben respetar las zonas de privilegio para la práctica de las diferentes disciplinas náutico deportivas, navegando a una velocidad mínima compatible con la maniobra."Se debe contar a bordo con", recalcó.Hay que tener en cuenta que los elementos de seguridad fueron establecidos a través de experiencia mundial y en alguna situación determinada hasta los considerados como los más elementales o superfluos, pueden llegar a salvar vidas o evitar momentos de riesgo.Antes de embarcar, hay que verificar la fecha de vencimiento y la carga de los matafuegos."Se debe evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad", remarcó.La habilitación náutica (carné) certifica los conocimientos básicos por categoría y es determinante al establecer responsabilidades penales o civiles."Hay que asegurarse de mantener la documentación vigente, conducir dentro de las limitaciones que la categoría fija, no permitir que conduzcan su embarcación personas sin la correspondiente habilitación, mucho menos menores de edad", continuó.Asimismo, desde la Prefectura se alentó a los navegantes a "investigar y complementar sus conocimientos marineros, de balizamiento y meteorología, tenga presente que el río es un medio que puede convertir súbitamente una jornada placentera en una sumamente hostil"Finalmente, el consejo fue para que antes de zarpar se verifique que se cuenta con la cantidad suficiente de combustible para el trayecto y el tiempo que se pretenda navegar.Como primer punto, la autoridad marítima solicita a los navegantes de todas estas embarcaciones "registrase antes de la salida". Señalan además la necesidad de "usar siempre el chaleco salvavidas homologado por esta autoridad marítima y demás elementos de seguridad reglamentarios". En todos los casos, también indican que "en época estival se recomienda no navegar después de las 19".Respecto a las embarcaciones deportivas, las recomendaciones puntuales son contar con la correspondiente habilitación expedida por la Prefectura.Otro punto es "evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o desconociendo el pronóstico meteorológico". Asimismo, solicitan "respetar las áreas de navegación establecidas por la Prefectura y nunca navegar en proximidades de bañistas u otras embarcaciones".Prefectura también sostiene que "en proximidades de muelles, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas o fondeadas". Y por último, "en caso de operatorias de carga y descarga en monoboya y/o muelle de YPF, mantener una distancia de seguridad de 2 millas náuticas".