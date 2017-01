Las multas por infracciones de tránsito subieron 40% en un año: Los valores

Como consecuencia del permanente aumento de los combustibles, que en los últimos 12 meses, registraron una variación del orden del 40% las multas por infracciones de tránsito se incrementaron en la capital provincial en la misma proporción. La última suba producida esta semana, del 8%, reactualizó esos valores, que volverán a modificarse en abril -y al menos cada tres meses, en el año-, cuando se produzca un nuevo incremento de las naftas, como adelantó el gobierno nacional.



Con ese ajuste, y teniendo en cuenta que las multas están estipuladas en función de Unidades Fijas (UF) cuyo valor equivale al precio de venta al público de un litro de nafta súper (la más barata del mercado, YPF, está en 20,61 pesos), las infracciones más graves -consideradas fundamentalmente aquellas que ponen en riesgo la integridad de las personas- pueden llegar hasta casi 12.500 pesos.



Hacer picadas con autos o motos, conducir bajo efectos de estupefacientes o medicamentos, o incluso negarse a realizar las pruebas para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por drogas, superar los máximos permitidos de velocidad o no contar con la habilitación para conducir están dentro de un cuadro de sanciones que puede variar desde los 6.180 a 12.390 pesos. Por cruzar en rojo, la multa máxima puede llegar a 10.800 pesos.



En un término medio, con multas cuyos valores pueden oscilar entre 2.060 y 6.180 pesos, quedan las infracciones como circular a contramano o por mal estacionamiento.



Esos valores son tentativos, fijados por el Juzgado de Faltas, pero que deben tener en cuenta, entre otras cosas por ejemplo, la reincidencia. Tal como versa el artículo 33 de la Ordenanza Nº 9.211, la sanción de la multa aumenta progresivamente: para la primera reincidencia, en un cuarto; para la segunda, en un medio; para la tercera, en tres cuartos; y posteriormente, "se multiplica el valor de la multa originaria por la cantidad de reincidencia menos dos".



En Paraná, las infracciones se pueden ver casi en cada esquina, a cada paso. Y en los barrios, ante la imposibilidad de que haya un inspector por cada cuadra, los malos hábitos de manejo proliferan aún más. Entre las más comunes figuran cruzar semáforos en rojo, no contar con la documentación correspondiente, estacionar en lugares prohibidos, hablar por teléfono o tomar mate al conducir, circular en contramano, no respetar los carriles de circulación y menos aún el exclusivo para el transporte público, no usar cinturón de seguridad o realizar maniobras riesgosas para superar otros vehículos.



En materia de documentación del vehículo, la situación mejoró en el último tiempo como consecuencia de los estrictos controles realizados fundamentalmente entre fines de 2014 y buena parte de 2015, que provocaron una abultada regularización de conductores y unidades sin papeles.



Los cambios de tránsito en el centro trajeron también algunas particularidades.

Por caso, de acuerdo con las estadísticas del área de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Paraná, el mal estacionamiento ha sido, en los últimos meses, la infracción más común.

Por mañana se labra, en promedio en la ciudad, unas 130 multas, y otras 40 por la tarde, aunque hay días ?como los jueves? que crecen las infracciones, en comparación con el resto de la semana.



La más común



El director de ese área, José Zamora, remarcó: "Estacionar en doble fila ha superado, en los últimos tiempos, al resto de las infracciones muy significativamente. Y sobre todo en calle Gualeguaychú; debe ser por tratarse de una zona muy comercial", especuló el funcionario.

Al respecto, dijo a Diario Uno que en ese lugar el mal estacionamiento es por ubicarse en doble fila. Pero también es por la ocupación del carril exclusivo del transporte público. "Evidentemente la gente no se adapta al sistema de carril exclusivo del transporte público de pasajeros. Al principio hubo un orden, pero ahora es constante y tenemos que tener una presencia continua en la zona, para obligar a despejar y liberar el lugar para que transiten los colectivos", explicó Zamora, al tiempo que aclaró que en las otras calles de carril exclusivo ?como España, 25 de Mayo o Echagüe? no se observan esas anomalías. "Evidentemente es una costumbre de 50 años de estacionar en las dos aceras que resulta difícil modificar como conducta", insistió.



"El mal estacionamiento es el principal problema de tránsito que tiene Paraná", opinó Zamora. Así, consideró que el nuevo sistema de estacionamiento anunciado esta semana por la Municipalidad -que incluye nuevas cuadras habilitadas para el estacionamiento, más rigurosos controles en el sistema de tarjetas y obligaciones a los tarjeteros-, traerá una mejora en el funcionamiento del tránsito en el centro. Y en unos meses, como se adelantó, se instrumentará también un sistema para estacionar mediante el uso del teléfono celular, como ya acontece y hace tiempo, en distintas localidades entrerrianas.



En ese sentido, se refirió también a la probable instrumentación de un sistema de fotomultas. "Hace unos días nos reunimos con el secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya, ante la preocupación por la gran cantidad de infracciones y multas que se producen en el carril exclusivo del colectivo. Nos planteó que se está haciendo un estudio para hacer fotomultas exclusivamente por el uso del carril del colectivo, que permita sancionar a quienes dejan estacionado el vehículo. Estiman que podría iniciarse en marzo, a través de cámaras que se instalarían en los semáforos, apuntando exclusivamente al carril del colectivo. Valores tentativos para tener en cuenta Las multas tienen el sentido de promover cambios de actitudes y comportamientos que no pudieron ser concretadas luego de campañas de concientización y de información y así velar por un funcionamiento ordenado del tránsito, que regule y brinde condiciones de seguridad en la vía pública.



Los valores de las multas son fijadas por el Juzgado de Faltas de acuerdo a distintos criterios, en función de lo que figura en el acta y también por posibles reincidencias, entre otros factores.



Por eso, los valores siguientes son tentativos, según los cálculos basados en el valor del litro de nafta súper, y la banda entre mínimos y máximos de Unidades Fijas.







Ejemplos





Las más comunes infracciones, y su valor mínimo y máximo tras la última suba de naftas, es la siguiente:





-Por conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria, será sancionado hasta por 6.180 pesos y remisión del vehículo.



- Por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores y/o motos (picadas): de 6.180 a 12.360 pesos



-Por conducir sin haber obtenido la licencia de conducir: de 2.060 a 12.360 pesos.



-Por circular con licencia vencida: 1.030 a 2.060 pesos.



-Por circular sin el comprobante del seguro en vigencia: de 1.030 a 2.060 pesos.



- Por circular sin tener cobertura de seguro obligatorio: de 1.030 a 3.090 pesos.



-Por conducir cualquier vehículo con alcohol en sangre: de 4.120 a 12.360 pesos, y remisión del vehículo. La variación es de acuerdo incluso a las particularidades de la infracción.



-Por conducir bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales para la conducción seguras: de 4.120 a 12.360 pesos.



- Por circular a contramano: de 2.060 a 6.180 pesos.



-Por conducir mientras se ingiere bebidas y/o comidas, contenidas en recipientes o utilizando sorbete, bombilla o elemento similar para su succión: de 1.030 a 3.090 pesos.



- Por conducir mientras se fuma: de 1.030 a 3.090 pesos.



-Por conducir transportando animales y/o mascotas en el asiento delantero del vehículo: de 1.030 a 3.090 pesos.



- Por exceso de velocidad reglamentaria: de 2.060 a 12.360 pesos y con inhabilitación para conducir de 30 a 180 días cuando exceda la velocidad permitida en un 50% o más.



- Por circular en motocicleta o ciclomotor sin llevar correctamente el casco normalizado el conductor y el acompañante: 1.030 a 3.090 pesos.



-Por no usar cinturón de seguridad: 1.030 a 3.090 pesos.



-Por las distintas infracciones de mal estacionamiento (doble fila, por ocultar señalización, por estacionar en esquinas, sobre sendas peatonales, etc): desde 1.030 pesos a 6.180 pesos.



- Por negarse a realizar pruebas para determinar su grado de intoxicación alcohólica o por droga: de 4.120 a 12.360 pesos.



-Por adelantarse por la derecha: de 2.060 a 4.120 pesos.



-Por no respetar la prioridad de los peatones en las sendas peatonales o zonas peligrosa: de 1.030 a 2.060 pesos.

Fuente: Diario Uno