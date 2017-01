"Más de la mitad de San Benito está anegada": vecinos cortan acceso a localidad

Sociedad Varias familias de San Benito se vieron afectadas por la lluvia

El temporal que se registró este domingo en la región, afectó varias localidades de Paraná Campaña. Una de ellas fue San Benito, donde muchas familiares debieron abandonar por varias horas sus viviendas y alojarse en el centro de evacuados dispuestos por la comuna en la escuela Zuloaga.En horas de la tarde de este domingo, y cuando la lluvia había cesado, varias familias se hicieron presentes en uno de los accesos a la localidad, más precisamente sobre calle Marizza y ruta 18, e impiden el paso por el lugar. Se aclara que no está cortada la ruta sino el ingreso a la ciudad.En declaraciones a, Natalia Montalbán, vecina de San Benito, expresó su malestar "por la mala actuación del intendente" ante la falta de obras de infraestructura vial. "El principal problema son las calles, están intransitables", dijo y remarcó que "desde hace más de un año que no se realizan obras, y las pocas que hacen las hacen mal".Consultada sobre el estado de situación de la localidad tras la intensa lluvia caída, dio cuenta que "más de la mitad del pueblo está anegado. Sin distinción de clase, y mañana cualquier persona que tenga que salir a trabajar no va a poder. Hay mucha gente que ni siquiera puede salir de su casa por el estado de las calles".Tras reclamar la presencia de autoridades, la vecina reclamó "un solución lo más pronto posible", y se manifestó molesta porque desde la comuna "no hacen nada. Hace más de dos horas que estamos acá y no apareció nadie". No obstante, la mujer confirmó la ayuda que llegó desde la Provincia con colchones y módulos de alimentos, pero su reclamo va más allá, quieren obras y soluciones a los problemas que se presentan con cada lluvia en la ciudad.Lectores de Elonce.com enviaron imágenes de cómo quedó Sauce Montrull tras la lluvia caída.