La librería más antigua de la ciudad cumple 80 años

Foto: Pedro Demonte Crédito: El Diario

Hace ocho décadas, abría sus puertas El Templo del Libro, la librería más antigua de la ciudad. En la esquina de Uruguay y San Juan, El Templo atesora volúmenes de todo tipo y recobró protagonismo en los últimos tiempos con la incorporación de una sección especial dedicada a los comics y a manga.

A esa esquina han entrado Arce, Andretto, Golz, y también Juan L., Mastronardi, Guillermo Saraví y Marcelino Román, además de miles de lectores anónimos.



Según el registro municipal, la librería abrió sus puertas el 1 de enero de 1937. Nadie sabe si eso fue exactamente así o se trató de un error burocrático, ya que se supone que ese día era feriado. Lo cierto es que verdaderamente comenzó su actividad hace 80 años, atendida por su dueño, Pedro Demonte.



Demonte, el fundador, era bibliotecario del entonces Instituto Superior del Profesorado, donde actualmente funciona la Facultad de Humanidades,



Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Su relación con los libros y los lectores lo llevó a comenzar a comercializarlos. Primero, informalmente. Luego se dedicó de manera más sistemática.



"Mi papá, Pedro Demonte, en el año 37 abrió las puertas de este negocio. Él trabajaba en el Instituto del Profesorado, era bibliotecario. Conseguía libros para profesores y alumnos. Hasta llegó a traer libros de Francia. Con el tiempo se fue incrementando la venta y entonces inauguró acá", cuenta a El Diario, Pedro Demonte, o Pedrín, como lo conocen sus clientes. Es la segunda generación de libreros y continúa con la tradición familiar en el mismo lugar donde comenzó.



"Nací en el ´45. A los 8 años empecé a despachar libros, en bicicleta. Nací acá y voy a morir acá", asegura.



El salón es amplio, pero queda chico para tantos libros. Anaqueles, estanterías, exhibidores ofrecen volúmenes de todos los géneros. Además, las vidrieras que dan a calle San Juan.



Más de 30 mil libros conviven en un local de esquina, que parece prácticamente rebalsado por los ejemplares, desde la vidriera siempre atiborrada, hasta el mostrador invadido y los estantes del fondo que apenas permiten el pasaje del librero sin abrir demasiado los codos. Es un universo pequeño, cerrado, que parece todo el tiempo a punto de derramarse, pero que sin embargo permanece en orden. Es más, en perfecto orden, a tal punto que Pedro Demonte dice saber, con exactitud, dónde se encuentra cada uno de los libros. De los miles de libros, muchos que llegan como novedades a consignación, otros que se quedaron esperando lectores demorados y algunos pocos de los tiempos en que su padre, luego de pasar un lapso repartiendo libros a domicilio, resolvió instalarse en San Juan y Uruguay.



"Se vende bien -responde Pedrín cuando se le consultó sobre la evolución del negocio-. Desde los clásicos libros de cuentos infantiles como Caperucita Roja o Pulgarcito, hasta diccionarios enciclopédicos".

"En Paraná llegó a haber unas 20 librerías", dice Pedro y empieza a sumar "La Cueva de Oro, La Central, La Cultura, Selecta, Fénix. . .".



De la misma manera, los clientes se interesan en la literatura: "Hay muy buenos escritores, nuevos y también clásicos como Borges o Cortázar. Además, se vende mucho todo lo que sea novela fantástica como Harry Potter y Juegos de Tronos. Tenemos una sección especial dedicada al comics y manga que está a cargo de mi hijo".



Con respecto a los tiempos duros, el librero recuerda especialmente la década del 70: "Hubo un gran bajón en las ventas. Después, siempre estuvo parejo. Ahora se ha incentivado mucho la lectura, a pesar de que el libro está caro".



Y con relación a la supuesta dicotomía libro-computadora, Pedrín descree que vaya a salir perdedor el primero: "El libro siempre supera a la computadora. No es lo mismo tener un libro en la mano que una tablet".



En tantos años de oficio, Demonte ya aprendió a conocer a los clientes que entran a su negocio: "A veces piden asesoramiento. Uno ya entiende y conoce la clientela y le ofrece lo que le gusta. No he leído mucho pero he leído. Yo agarro un libro y si a la segunda página no me gustó, no lo sigo. Lo dejo. Leo de todo. Me gusta mucho la astronomía y la geología. Son inquietudes que tengo".



Por otra parte, parece que la dinastía de libreros continuará su sucesión. Así lo anunció Pedrín: "Mi hijo menor se va a quedar a cargo de todo esto, Juan Sebastián, a él le gusta y ya está metido".