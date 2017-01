Foto: Harán operativos para desalojar a vendedores callejeros de los espacios públicos Crédito: El Diario

El director general de Habilitaciones Comerciales de Paraná, Orlando Gómez, aseguró que en el corto plazo se incrementarán los operativos para desalojar de la peatonal a vendedores.

El funcionario aclaró que los vendedores "no pueden instalarse en los espacios públicos, no se trata de una actitud que adopte el Estado Municipal" dijo y recordó que "las disposiciones reglamentan que ese tipo la venta no está permitida y por lo tanto la Municipalidad no puede avalar esa actitud".



Gómez comentó que se estuvo discutiendo junto a la Secretaría de Producción la posibilidad de reubicar en la Feria Las Pulgas a las personas que todavía realicen ventas callejeras. Señaló que se puede reorganizar el espacio para habilitar nuevos puestos en la feria ubicada en Perú, casi Peatonal San Martín.



Más allá de esto, el funcionario reconoció que tienen "una problemática" en torno de este punto, en tanto que "la gestión anterior otorgó puestos en el mercado de pulgas a vendedores ambulantes, pero algunos de ellos terminaron vendiéndolos".



El director de Habilitaciones comentó además que han recibido inquietudes del Centro Comercial y Empresario de Paraná por la venta de mercadería de procedencia incierta y porque también entienden que se trata de una competencia desleal, en tanto al no estar regularizados no pagan impuestos. A la vez, diferenció que "los vendedores ambulantes circulan con una canasta o algunas cosas que llevan consigo" y aclaró respecto a los vendedores callejeros de la peatonal que "por más que tengan las cosas en carros con ruedas, la realidad es que se instalan en un lugar fijo y ocupan la vía pública".



En los operativos que se aproximan, además de la Policía de Entre Ríos, también se dará intervención a la Policía Federal y Gendarmería, fuerzas que, entre otros, tienen a su cargo la inspección de discos de música y películas.



Vendedores callejeros

Estela desempeña su actividad en la calle hace alrededor de 15 años y se define como vendedora ambulante. De hecho se diferencia de los manteros y aclara que, si bien ella no está "en contra de nadie, los chicos que trabajan de manteros deberían ser un poco más ordenados".



Comentó que actualmente están a la espera de una respuesta de audiencia que solicitaron al intendente, Sergio Varisco: "A nosotros nos pidieron que ordenemos las cosas y hagamos los carritos y cumplimos. Ahora veremos qué pasa porque en enero vinieron y nos dijeron que nos teníamos que ir todos porque había muchos manteros", relató la vendedora.

Detalló a El Diario que junto a un grupo de personas que quedaron sin puestos en la Feria Las Pulgas, han mantenido contacto con la Municipalidad de la ciudad desde octubre del año pasado y en noviembre desde el Estado se los instó a armar "carritos" para trasladar la mercadería.



"Nos hicieron armar carritos para tener la mercadería ordenada y se nos dio cierto permiso para andar caminando. Pero ahora ha habido algunos conflictos porque para las fiestas se pusieron todos en la peatonal, incluso gente que no está habitualmente, y por esa razón tuvimos problemas", relata respecto a la situación actual.



Estela reconoció que no toda la gente que se dedica a la venta callejera en la peatonal tiene la misma actitud, y expresó que hay quienes están dispuestos a pagar impuestos y regularizar su situación. "Hay muchas personas avivadas y otras que no lo somos, que queremos trabajar porque vivimos de esto. El asunto es qué solución nos dan, que pueda ser sostenible en el tiempo y con la cual podamos quedarnos tranquilos", concluyó.