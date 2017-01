"Tuvo la desgracia de caer en manos de un psicópata", el recuerdo de Eyssartier

"Terminar con la agonía"

No era psiquiatra

El 31 de diciembre se cumplieron cinco años de la muerte de Horacio Martín Eyssartier. El penoso hecho desencadenó una denuncia penal, porque para su familia, el fallecimiento del hombre se produjo en circunstancias poco claras.A los 31 años, Horacio fue encontrado por su hermano tirado en el suelo de la habitación, al lado de la cama, ya sin vida. Sus allegados los recordarán como el peor fin de año de sus vidas. Por ello, en una carta abierta, su papá, además de pedir celeridad para que se fije la fecha de juicio oral y que haya condena para el psicólogo Francisco Javier Marín -acusado del deceso de Eyssartier- realizó una reseña cronológica del caso, desde la denuncia penal por mala praxis, las diferentes resoluciones dictadas por el juez de Instrucción, Mauricio Mayer, pasando por el procesamiento del analista (una medida que se revirtió en la instancia de apelación y luego se volvió a confirmar) hasta llegar a la elevación de la causa a juicio oral a fines de 2016.El padre de la víctima recordó que en la primera etapa de la investigación se ordenaron "allanamientos, testimonios, declaraciones y oficios". Para Eyssartier padre esos trámites revelaron "una transgresión a las leyes de parte del denunciado". Entendió que incurrió en esta conducta cuando en el marco de su procesamiento se le otorgó la excarcelación "intimándolo al abandono del ejercicio como psiquiatra, hizo caso omiso a la orden del juez". Basan para probar esta "desobediencia" -agregó el querellante- las 800 recetas de psicofármacos que se agregaron al expediente mediante oficios estando procesado.Horacio Ariel Eyssartier cuenta que la falta de definición del proceso judicial para esclarecer la muerte de su hijo le está pasando factura. Tanto él como su mujer expresan con dolencias corporales el pesar por la pérdida. "Solo resta que se fije fecha de juicio oral y público para terminar con la agonía de la espera por tanto tiempo transcurrido. La familia de Horacio Martín Eyssartier Palacio cree oportuno recordar, por este medio, que generosamente se ha ocupado del caso, informando a la opinión pública la marcha del expediente judicial durante los últimos años", se expresó en el escrito. El denunciante señaló que el expediente revela en cierto modo la conducta del procesado. "Francisco Marín es un transgresor serial en todos sus actos; se destaca la mentira, la burla a las leyes vigentes y la soberbia", advirtió. Destacó las actuaciones de diferentes instituciones que convocadas por la Justicia ayudaron a desentrañar el modo de proceder del analista que será enjuiciado en 2017. "Durante 10 años el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos le indicaba que para ejercer debía matricularse, el susodicho respondía que no ejercía como psicólogo sino que lo hacía como psiquiatra, según consta en el expediente", señaló el padre de la víctima. Según Eyssartier padre, se trata de "dos mentiras simultáneas", más allá de que especificó que "daba clases de Psicología en el Instituto Teresa de Ávila y trabajaba como psicólogo en el Superior Tribunal de Justicia, en el Juzgado de Ejecución de Penas, tanto más que psiquiatra nunca fue".En reiteradas oportunidades se ventiló la especialización académica que se arrogaba Francisco Marín y que posteriormente se acreditó que no era tal. Al respecto el denunciante pronunció: "La primera revelación de que el actualmente procesado no era psiquiatra surge del testimonio de quien fue un reconocido psiquiatra paranaense y muy amigo personal del padre de la víctima. Este profesional que acostumbraba a citar frases del Martín Fierro, lo describió como 'un arrancado verde'".La querella -representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende- pudo reconstruir la forma en que recetaba Marín al paciente, que a causa del tratamiento indicado lentamente fue deteriorando su estado de salud. "Hoy se adjuntaron más de 800 recetas de archivo de solo cuatro farmacias y del período en el que se encontraba procesado he impedido de recetar medicamentos psicofármacos, por el juez en primera Instancia, Mauricio Mayer (desobediencia jurídica. Y seguramente evasión fiscal por esas 800 atenciones y tantas otras más. A Horacio en 10 años jamás le extendió recibo por el pago en efectivo de la 'consulta'. Habría mucho más para agregar, pero ahora solo resta esperar la fecha del juicio y la condena que seguramente recibirá más allá de la condena social por su aberrante conducta", subrayó.La familia también quiso recordar a Horacio Martín, en un breve resumen de su vida. "Quienes lo conocieron y lo trataron, lo recuerdan con su carácter tan afable, alegre y servicial. Practicó deportes, se recibió de radiólogo y en su graduación fue premiado con el diploma de mejor compañero", dijeron acerca de su personalidad."Un ser humano único y muy especial; tuvo la desgracia de caer en manos de un psicópata", finaliza la carta.