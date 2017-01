"Juega, se ríe y canta": Así se recupera la niña picada por un alacrán

Paraná Realizaron fumigación en el barrio donde una niña fue picada por un alacrán

Natacha, la niña de cuatro años que fuera picada por un alacrán, ya dejó la Terapia Intensiva y se encuentra internada en la sala de Cuidados Intermedios del hospital materno-infantil San Roque de Paraná."Hoy fue un día atípico en relación a estos últimos cinco días en los que estuvimos con el corazón en la boca y rodeados de palabras como alacranismo y escorpionismo que desconocíamos absolutamente, y con las graves consecuencias que esto tiene en niños y ancianos", comentó a, Soraya Berutti, mamá de la pequeña."La pase muy mal cuando me explicaron el daño que podía provocar si la toxina llega al corazón, y que había chicos que soportaban el tratamiento y que otros no", rememoró la mujer. "Fueron días horribles", sentenció.La niña fue picada por el insecto el pasado fin de semana cuando se encontraba en su casa del barrio Francisco Ramírez."Fue muy complicado porque no sabíamos qué iba a pasar, hasta que nos informaron que el corazón se había normalizado con la nueva droga y si seguía así, hoy le iban a dar de alta del servicio de Terapia Intensiva", continuó."Hoy al mediodía la llevamos a Cuidados Intermedios, donde juega y se ríe como que si nunca se hubiese enterado de lo que pasó porque nunca perdió su ánimo", alentó la mujer. "Solo se quejó de algunos dolores, pero ha sido siempre una niña muy alegre, que juega, se ríe y canta"."Todavía tiene el catete instalado como modo de precaución por si llega a tener algún inconveniente, se le va a suministrar nuevamente la droga", finalizó Berutti.