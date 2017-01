Realizaron fumigación en el barrio donde una niña fue picada por un alacrán

Medidas de prevención

Personal de la Dirección General de Programas Especiales Ambientales, acompañado por agentes del Centro de Salud e integrantes de la comisión vecinal, llevaron adelante este jueves tareas de fumigación y limpieza en barrio Francisco Ramírez.Según informó Rodolfo Emery, a cargo de Programas Especiales, los trabajos consistieron en una fumigación general del barrio como así también, por protocolo de actuación, los fondos de las viviendas linderas a la casa donde vive la niña Natasha (de 4 años de edad) que fue picada por un alacrán el fin de semana.Por su parte, personal de la Unidad Nº 2 recolectó los residuos e hizo tareas de limpieza.En tanto la Dirección de Comunicación y Educación Ambiental tiene previsto para la próxima semana iniciar una campaña de concientización y entrega de folletería. Y posteriormente un operativo de descacharrización.Los alacranes prefieren lugares secos y protegidos de la luz (debajo de piedras, ladrillos, cañerías, entrepisos, pozos, etc). Se adaptan muy bien a zonas urbanas, donde se los encuentra en lugares húmedos (sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras subterráneas). Son más activos durante la noche, se alimentan de artrópodos, especialmente grillos y cucarachas.Existen prevenciones intradomiciliarias, peridomiciliarias, y ambientales en general. Dentro del hogar, todo lo que se refiera a protección personal: sacudir bien la ropa antes de colocársela, mantener la limpieza de muebles y espacios, y tener el hábito todas las mañanas, cuando uno se va a calzar, de sacudir el calzado.Además, es efectivo colocar filtros en las bachas de la cocina y del baño, en las bañeras, ya que los alacranes se acercan a las viviendas por los resumideros y cañerías. También, asegurar las ventanas con telas mosquiteras o de trama fina, y poner burletes en las puertas.En el caso de que haya niños pequeños en la casa, se pueden colocar las patas de la cuna en recipientes de vidrio, de esta manera los escorpiones no podrán trepar porque se resbalan. Por último, alejar siempre las camas de las paredes y nunca dejar las cortinas por encima, ni la ropa de cama que toque el piso.En tanto, se recomienda evitar la acumulación de escombros o papeles y mantener la limpieza siempre. Si hubiera que usar un insecticida, los recomendados son los piretroides, de baja toxicidad. No hay ninguno inocuo. Y, preferentemente, hay que utilizarlos con asesoramiento de un especialista.