Todo lo que hay que saber sobre el tránsito en la ciudad

El Departamento Ejecutivo emitió el decreto N°12 que establece las nuevas medidas en el estacionamiento medido de vehículos en la ciudad. El documento regula los horarios y sectores de carga y descarga, ampliación de sentidos de circulación de calles y lugares donde se encuentra permitido y prohibido el giro a la derecha en función del carril exclusivo para colectivos.



Estas medidas rigen desde el primer día de 2017.

El estacionamiento medido regirá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 en calles determinadas (se detallan más abajo); mientras que los sábados será de 9 a 13. El documento también aclara y recuerda que en la zona de carril exclusivo sólo se puede estacionar en ciertas arterias y fuera de estos horarios. En tanto, en Gualeguaychú, España, 25 de Mayo y Echag?e está prohibido estacionar de manera permanente, mientras que en el resto de las arterias no se puede estacionar desde las 5.30 hasta las 15.30.



Las tarifas de estacionamiento serán las siguientes: media hora $4 y una hora 8$. Las tarjetas serán adquiridas en la Tesorería Municipal -Andrés Pazos y Salta- por las personas que se encuentran incorporadas en el padrón de la Secretaría de Función y Modernización Pública.

Los ciudadanos que realicen esta tarea tendrán los siguientes requisitos: deberán abonar el 50% del valor de la tarjeta; se desempeñarán en las cuadras asignadas por la Secretaría de Servicios Públicos; tendrán que completar los datos que requiere el modelo de tarjeta, un imcumplimiento de esta medida le significará la baja del padrón oficial; deberá alcanzar una venta mínima de 20 horas en tarjetas semanalmente, ampliables a criterio del organismo de aplicación; será obligatorio tener continuamente visible la credencial identificatoria y habilitante que tendrá una vigencia de seis meses -podrá ser renovada mediante una evaluación previa del organismo de aplicación-. Asimismo, quedan exceptuados del pago del estacionamiento los usuarios que exhiban los correspondientes permisos de estacionamiento cfr. Res. 22/08 ratificada por Decreto 1029/08.



Será la Dirección General de Sistema y Telecomunicaciones la encargada de proveer un software que permitirá controlar las compras de las tarjetas de cada vendedor.



La Secretaría de Servicios Públicos, junto a las Direcciones de Estacionamiento Medido, Dirección de Tránsito y Dirección de Transporte serán los organismos de control de este sistema. Además, estos podrán remover de la vía pública aquellos vehículos que permanezcan más de una hora sin exhibir la tarjeta correspondiente. Nuevos carriles exclusivos Mediante el presente Decreto, en su Artículo 11°, se incorpora al Decreto 1949/2016 "Medidas de ordenamiento de circulación y estacionamiento", los siguientes carriles exclusivos: España, entre Libertad y Peatonal San Martín; y Avenida Almafuerte, entre Soler y Avenida Ramírez. Lugares con giro permitido a la derecha Se establecieron como lugares permitidos para girar a la derecha en los sectores delimitados como carriles exclusivos en calle Gualeguaychú en sus intersecciones con Presidente Perón, Irigoyen y Belgrano.

Asimismo queda prohibido girar a la derecha donde funcionan carriles exclusivos, temporales o permanente, que no consten con semaforización exclusiva. Desde el área de Servicios Públicos manifestaron que se van a instrumentar señalizaciones en algunas intersecciones que actualmente no la poseen para permitir su paso, como actualmente se puede observar en calles España, 25 de Mayo y Echagüe. Calles con estacionamiento medido Villaguay, desde San Martín hasta 9 de Julio

Montevideo, desde San Martín hasta Courreges

Paraguay, desde Courreges hasta Libertad

Bavio, desde Libertad hasta Diamante

Perú, desde Libertad hasta Gran Chaco

España, desde Libertad hasta Gran Chaco

Urquiza, desde Diamante hasta Italia

25 de Junio, desde Córdoba hasta Catamarca

Cervantes, desde Córdoba hasta Catamarca

Laprida, desde Córdoba hasta Santiago del Estero

México, desde hasta Catamarca

Alameda de la Federación, desde Tucumán hasta Buenos Aires

San Martín, desde Montevideo hasta Paraguay

Courreges, desde Bavio hasta Urquiza

Tucumán, desde Urquiza hasta México

Concordia, desde Bavio hasta Urquiza

Santiago del Estero, desde Urquiza hasta Alameda de la Federación

Diamante, desde Bavio hasta Urquiza

Catamarca, desde Urquiza hasta Alameda de la Federación

Mendoza, desde Urquiza hasta México

Córdoba, desde Malvinas hasta Falucho

Nogoyá, desde San Martin hasta San Juan

Juan de Garay, desde Santa Fe hasta San Martín

Ecuador, desde Buenos Aires hasta San Martín

Carlos Gardel, desde Buenos Aires hasta San Martín

Victoria, desde San Martin hasta San Juan

Colón, desde San Martín hasta La Rioja

Rosario del Tala, desde Corrientes hasta La Rioja

Uruguay, desde Corrientes hasta La Rioja

Andrés Pazos, desde San Juan hasta La Rioja

Urquiza, desde Belgrano hasta La Rioja

Corrientes, desde Victoria hasta Nogoyá

San Juan, desde Uruguay hasta Nogoyá

Salta, desde Andrés Pazos hasta Colón

La Rioja, desde Andrés Pazos hasta Colón

Ferre, desde Urquiza hasta Rosario del Tala

Carlos Gardel, desde Buenos Aires hasta San Martín

Villaguay, desde Presidente Irigoyen hasta Presidente Perón

San Martín, desde Montevideo hasta Paraguay

Monte Caseros, desde Villaguay hasta Gualeguaychú

9 de Julio, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Belgrano, desde Villaguay hasta Urquiza

Presidente Illia, desde Villaguay hasta Urquiza

Presidente Irigoyen, desde Villaguay hasta Urquiza

Pascual Palma, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Presidente Perón, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Cura Álvarez, desde Villaguay hasta Alem

Alsina, desde Carbó hasta Echagüe

Alem, desde 9 de Julio hasta Cura Álvarez

Escalada de San Martín, desde Antártida Argentina hasta Avenida Ramírez

Ruiz Moreno, desde Alsina hasta Avenida Ramírez

Echagüe, desde Alsina hasta Avenida Ramírez

Buenos Aires, desde dársena a mano Izquierda hasta Ecuador

Juan de Garay, desde San Martín hasta Buenos Aires (ambas aceras)

Buenos Aires, desde Carlos Gardel hasta La Paz

Italia, desde Montevideo hasta Paraguay

Gualeguaychú, desde Avenida Ramírez hasta Belgrano

Buenos Aires, desde Carlos Gardel hasta Laprida. Estacionamiento medido de motos Córdoba, entre Falucho y Alameda de la Federación

Alameda de Ia Federación, entre Santa Fe y Córdoba (acera sur)

Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida

Laprida, entre Buenos Aires y San Martín

Buenos Aires, entre Laprida y Cervantes

Cervantes, entre Buenos Aires y Santa Fe

25 de Junio, entre Buenos Aires y Santa Fe

Urquiza, entre Italia y Pellegrini

Pellegrini, entre Perú y Bavio

Chile, entre Bavio y Venezuela

Monte Caseros, entre Alem y Gualeguaychú

Andrés Pazos, entre Corrientes y San Juan

Andrés Pazos, entre San Juan y Salta

9 de Julio, entre 25 de Mayo y Alem

9 de Julio, entre Gualeguaychú y Enrique Carbó PERMITIDO ESTACIONAR -De 15.30 a 21- Córdoba, entre Laprida y Urquiza

Libertad, entre Urquiza y Paraguay

Italia, entre Bavio y Urquiza

Santa Fe, entre Urquiza y Laprida ZONAS DE CARGA Y DESCARGA -de 830 a 10.30- Buenos Aires, entre Cervantes y Laprida

Pellegrini, entre España y Perú

Perú, entre Italia y Libertad

Urquiza, entre Belgrano y 9 de Julio

Urquiza, entre 9 de julio y Su Santidad Francisco

Urquiza, entre Buenos Aires y San Martín

Belgrano, entre Gualeguaychú y Enrique Carbó

9 de julio, entre Gualeguaychú y Leandro N. Alem

Leandro N. Alem, entre Belgrano y 9 de Julio

Monte caseros; entre Leandro N. Alem y Gualeguaychú

Urquiza, entre Santa Fe y Córdoba

Uruguay, entre Buenos Aires y Santa Fe

Uruguay, entre Corrientes y San Juan

Pellegrini, entre Perú y Bavio

España, entre Libertad y Courreges

Pellegrini, entre Perú y Bavio

San Martín, entre Gualeguaychú y Carbó

Leandro N. Alem, entre Monte Caseros y Cura Álvarez

Gualeguaychú (acera sur), entre Perón y Cura Álvarez

Gualeguaychú (acera sur), entre Alsina y Cura Álvarez

Gualeguaychú (acera sur), entre lrigoyen y Arturo Illia

Gualeguaychú (acera sur), Perón y Pascual Palma

Pascual Palma, entre Gualeguaychú y Leandro N. Alem DÁRSENAS PERMANENTES DE CARGA Y DESCARGA Chile, entre Venezuela y Alem

Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem

Andrés Pasos, entre Buenos Aires y Santa Fe

Uruguay, entre Corrientes y San Juan

Gualeguaychú, entre Irigoyen e lllia

San Martín, entre Gualeguaychú y Carbó.