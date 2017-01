Gran demanda de Partidas y de DNI Express en Paraná: Cómo tramitarlo paso a paso

Demanda de partidas

A partir de esta semana, los ciudadanos del interior del país ya cuentan con la posibilidad de tramitar el DNI bajo la modalidad Express, con un plazo de entrega en el domicilio de entre 48 y 96 horas y un arancel de 750 pesos.Al respecto, Vanesa Visconti, directora del Registro Civil de calle Dean J. Álvarez de la ciudad de Paraná, dialogó con"Se está trabajando muchísimo con la expedición de actas y partidas de Nacimiento, porque hay mucha gente viajando tanto dentro del país como hacia otros países. Cabe recordar que por una disposición nacional, los menores que no viajen con sus padres, deben llevar una autorización que diga con quién viaja,"Para poder salir del país, en algunos casos, se está solicitando en Migraciones, el acta de nacimiento para acreditar quiénes son sus padres", señaló Visconti y remarcó que "por estos motivos, hay una gran demanda en cuanto a lo que son las actas".El documento por excelencia para salir del país, es el Pasaporte, "pese a que los países socios del Mercosur, aceptan el DNI Tarjeta; puede ocurrir que en Migraciones de alguno de los países limítrofes que te reciben, no te acepten el DNI y te exijan el Pasaporte", señaló la directora del Registro Civil.Al respecto, Visconti ejemplificó queLos ciudadanos del interior del país ya tienen la posibilidad de tramitar el DNI bajo la modalidad Express, con un plazo de entrega en el domicilio de entre 48 y 96 horas y un arancel de 750 pesos.Al respecto, Visconti aclaró a Elonce TV que "en la provincia de Entre Ríos, tenemos vigente el DNI Express y el DNI 24 Horas, se implementa solamente en la Ciudad de Buenos Aires", señaló y dijo que "es importante la distinción porque, al momento de generar vía electrónica, la boleta para el pago del trámite, se debe clickear en la página, DNI Express y no en el vínculo de DNI 24", explicó la responsable del Registro.El solicitante deberá completar un formulario electrónico con sus datos en la página web www.mininterior.gob.ar y abonar desde allí, 750 pesos con tarjeta de crédito. "El pago se puede hacer de manera electrónica, a través de Mercado Pago o a través de Home Banking", explicó Visconti en diálogo con Elonce TV.Una vez aprobada la operación de pago,donde figura el número de comprobante de pago que deberá presentar al momento de realizar el trámite en las oficinas del Registro Civil más próximas a su domicilio."El solicitante se debe presentary es importante recalcar que el DNI Expres se tramita sin Turno; posteriormente, se completa el trámite habitual", indicó la responsable del Registro Civil.Luego, en un plazo de entre 48 y 96 horas,, donde lo podrá recibir cualquier persona mayor de 18 años, con el comprobante de inicio del trámite."La implementación del DNI Express se dio a conocer el viernes pasado y ya este lunes tuvimos bastantes trámites. Lo mismo pasó este martes:y agregó que "en esta época de vacaciones, la demanda es enorme".DNI Común: $ 60Pasaporte Común: $ 550DNI Express: $ 750Pasaporte Express: $ 1250