Video: Así fue el choque de conductor alcoholizado en una estación de servicios

Un hecho que pudo haber generado graves consecuencias ocurrió en horas de la madrugada del sábado, aproximadamente a las 00:40 del pasado domingo, en una estación de servicios de Paraná.Un automóvil Volkswagen Gacel ingresó a alta velocidad a la expendedora de combustibles ubicada en Avenida Ramírez y Sarobe. El conductor del rodado no alcanzó a detener la marcha y colisionó contra un tapial ubicado al final de los surtidores de GNC, causando daños materiales.El episodio quedó filmado en las cámaras de seguridad de la estación de servicio y uno de los trabajadores de la estación de servicio contó a, el encargado de la estación de servicio ubicada en Sarobe y Avenida Ramírez."El auto pasó muy cerca de los surtidores de gas. Además, en ese momento, ingresaban dos autos a la playa y se salvaron de milagro de que no los chocara porque pudieron esquivarlo", señaló el trabajador.Asimismo, el playero relató que "luego de que se produce el choque, el conductor se baja del auto y no lo deja en cambio, por lo cual, el automóvilEl conductor de 37 años que protagonizó el accidente se trasladaba en un auto que no sería de su propiedad y tampoco habría contado con el seguro, por lo que debió llegar a un acuerdo personal con el propietario del vehículo chocado frente a la estación. "Pudo haber sido una tragedia,