Un auto quedó incrustado en un pozo de calle Provincias Unidas

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Un automovilista que circulaba por calle Provincias Unidas, con sentido hacia su intersección con Garrigó, cuando se encontró con un profundo pozo abierto sobre la cinta asfáltica y su VW Gol, quedó incrustado "de trompa" en el gran hueco, pudo saber Elonce TV.

"Venía atrás de un auto que pudo safar, pero yo me encajé derecho en el pozo", afirmó el conductor del vehículo en declaraciones a este medio. Además, se quejó de que el hueco no estaba señalizado.



El accidente ocurrió en una zona muy transitada del sur de la capital entrerriana y en horas del mediodía. El conductor del vehículo dijo que tuvo que llamar a una grúa particular para retirar su auto.

"Fijate la dimensión del pozo que quedó toda la trompa del auto adentro", contó el hombre y señaló que "parece que trabajadores estuvieron esta mañana, pero se fueron y dejaron así, sin señalizar, ni nada", dijo a Elonce TV.