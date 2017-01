Concejales trabajan en las modificaciones al Pliego Licitario del Transporte

Este viernes se reunieron nuevamente las comisiones de Legislación y Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná.La presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná, Elsa Salazar, informó que las modificaciones que se proyectan introducir al Pliego Licitario para la próxima concesión del Transporte Urbano de Pasajeros ingresó en etapa de definición.Al presidir hoy una reunión conjunta de la Comisión a su cargo con la de Legislación, que preside la edila María Marta Zuiani, la legisladora indicó que ya se culminó con la desgrabación de la audiencia pública realizada el 29 de diciembre último."En la redacción final del Pliego serán tenidos muy en cuenta algunos reclamos planteados por vecinos e instituciones que consideramos legítimos", informó Salazar.La concejal sostuvo que una vez emitido el dictamen de ambas comisiones, con las modificaciones que éstas decidan incorporar, el Pliego estaría en condiciones de ser tratado por el Concejo Deliberante de Paraná, pero no arriesgó una fecha precisa para ello.La titular de la Comisión de Legislación, María Marta Zuiani, expresó que los tres bloques que conforman el Concejo Deliberante de la capital entrerriana están "trabajando en conjunto y sin descanso en el estudio del Pliego y de las resultas de la audiencia pública"."Hay cuestiones de la audiencia que nosotros podemos tomar para incorporar al proyecto de Ordenanza del Pliego y otras que no", aclaró y agregó: "De todas maneras volcaremos las inquietudes planteadas por los vecinos en un dictamen de recomendación que elevaremos al Departamento Ejecutivo Municipal".Concretamente hizo referencia a algunos temas puntuales como garitas y señalización, y ratificó: "Queremos informar a los vecinos que sus voces serán escuchadas pues muchas de las observaciones planteadas en la audiencia van a ser receptadas favorablemente en función de su razonabilidad".La edila descartó la posibilidad de la prórroga del llamado a licitación del servicio de colectivos hasta el año 2018, esperando un llamado a licitación conjunto con el servicio interurbano por parte de la provincia."Está la voluntad política de que Paraná concesione todo su servicio de transporte urbano de pasajeros, es decir de todas aquellas líneas que nacen y mueren dentro del ejido municipal", remarcó, y puntualizó que en el año 2018 se harán las gestiones correspondientes ante la provincia para llamar a licitación de los servicios interurbanos.Por último, Zuiani llevó tranquilidad a los usuarios: "Todos los servicios interurbanos no experimentarán ninguna modificación en virtud que la Municipalidad de Paraná firmó un convenio con los distintos municipios que asegura la continuidad de las líneas interurbanas".