Cada mañana juntan "entre 500 y 600 botellas" en la Plaza 1º de Mayo

Este viernes, una cuadrilla de Parques y Paseos se abocó cortar el cortar el césped en la Plaza 1º de Mayo de la capital entrerriana.Los encargados habituales del lugar, lamentaron que la gente no colabore para mantener la limpieza. "Por ahí no pasa por limpiar más, sino que se ensucie menos", dijo Juan Morel aEn tanto, Antonio Velázquez, indicó que tras la recolección de los residuos "con el tiempo que nos queda, hacemos algo de jardinería. Tuvimos varios días de lluvia, por lo que estamos tratando de poner en condiciones la plaza".Enseguida lamentó que "a la tarde vienen los chicos con las mamás y tiran piedritas adentro de las fuentes. Cada día se sacan baldes de piedras. Por ahí las mamás no son lo suficientemente responsables para decirles que no tiren, porque esto es nuestro", manifestó.Por su parte, Morel precisó: "Cada mañana juntamos entre 500 y 600 botellas. Muchas de ellas están en las canaletas, lo cual dificulta el desagüe"."Acá encontrás de todo, residuos de todo tipo, desde bolsas hasta restos de comida. Es una regla limpiar todos los días la plaza. Nosotros le tomamos cariño al lugar y cuando nos vamos queremos que quede limpia todo el día, pero sabemos que al rato está otra vez sucia. Eso da un poco de rabia", concluyó.