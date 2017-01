Harán hoy una sencilla Fiesta de los Reyes Magos

Hoy se hará una sencilla celebración de la Fiesta de Reyes Mayos, en barrio Kilómetro Cinco y Medio. Será sin el tradicional festival, por cuanto el predio adonde se realizaba, próximo a la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro no se utilizará.



En septiembre, contó el cura párroco Walter Minigutti, los dueños del terreno, la familia Cepellotti, les pidió a los organizadores del festival que retirasen los postes y el sistema eléctrico instalado para dar cabida al público y los artistas. La razón: la propiedad sería loteada y vendida.



Eso hicieron, dice el sacerdote: retiraron los postes, la instalación eléctrica y entonces tomaron la determinación que hasta tanto no cuenten con un nuevo predio, la Fiesta de Reyes Mayos no tendrá las características que tenía hace más de medio siglo. Pero uno de los dueños del predio dijo otra versión: que el terreno no se ha vendido, y que la no realización del festival tiene que ver con desinteligencias internas.



Oficialmente, desde la organización se indicó que el tradicional camping "se vendió solamente una parte, puesto que la otra, se encuentra aún a la venta pero es muy pequeño como para albergar 20.000 personas".



En esas condiciones, Minigutti, según se lee en la página web de la Fiesta de Reyes Mayos, se resolvió "hacer la fiesta de todas maneras, pero con otra modalidad", teniendo en cuenta la expectativa que este tradicional festejo despierta en toda la zona sur de Paraná. Así, los Reyes Magos llegarán igual al Kilómetro Cinco y Medio, "para alegría de chicos y grandes". Será en frente de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en calle Celio Gervasutti 831.



Allí, en calle Gervasutti, se montará un escenario y ahí mismo se oficiará una misa y se recibirá a los Reyes Magos, que repartirán golosinas, y habrá sorteos. Pero no más que eso. Mientras, aclaró Minigutti, se aguarda poder adquirir otro predio adonde mudar la fiesta, donde también se hará el Vía Crucis Viviente, pero que también sirva para actividades deportivas de dos escuelas que están cercanas al predio.



Pero uno de los dueños del predio dio otra versión: que el terreno adonde siempre se hizo el festival no está en venta, que los organizadores no hicieron gestiones y que no entienden por qué se dispuso la suspensión de la edición 2017.



"El terreno no se ha vendido, no está a la venta ni ha sido loteado", remarcó Hugo Cepellotti, hijo de uno de los dueños del lugar, en declaraciones a El Diario



"Mi abuelo falleció hace 13 años y mi papá y mi tía, que son los actuales dueños, siguieron prestando el predio sin inconvenientes, tanto para la Fiesta de los Reyes como para el vía crucis. Pero este año nadie de la organización se comunicó con ellos", continuó Cepellotti.

Y agregó: "El terreno no está en venta. Hace ocho años se vendió una parte pequeña donde se construyó un galpón pero luego, igualmente se continuó haciendo la fiesta sin problemas".



Finalmente, sostuvo: "Nosotros decimos que el terreno está a disposición para que se haga el festival".



El cura Minigutti dice que en septiembre recibieron la novedad de que el predio se vendía. "Desde esa comunicación, cuando nos pidieron que retirásemos los postes y el sistema de alumbrado, no volvimos a hablar con los dueños. Nunca más hicimos contacto, porque pensábamos que estaba efectivamente en venta. Además, limpiar el terreno y volver a colocar todo lo que nos hicieron retirar no se hace en un tiempo breve. Esto es todo a pulmón", contó.



"Eso es lo que yo había contado. Dije que no hacíamos el festival folclórico este año porque el campo donde lo hacíamos se había loteado -expresó Minigutti-. Esa decisión se tomó después de que nos hicieran retirar los postes, el alumbrado, y todo lo que había ahí porque nos explicaron que el campo se había vendido. Además, si uno va hoy al predio, ve ladrillos, arena, y todo lo demás de una construcción. Ahora, sale el hijo del dueño a decir que no se ha vendido ni que se ha loteado".