Rosca de reyes: una rica tradición para el deleite de grandes y chicos

El 6 de enero aún es época de Epifanía, es decir, tiempo de Navidad, y la forma circular de la rosca para los cristianos representa el amor de Dios que no tiene principio ni fin.Con precios que rondan los 100 pesos y una amplia variedad, las panaderías artesanales de la capital entrerriana ofertan la tradicional Rosca de Reyes.Desde la Panadería "Los 3 Indios", contaron aque desde hace unos días comenzaron a registrar pedidos y ventas de la tradicional rosca. En el comercio ubicado en calle Belgrano 361, las hay rellenas con membrillo, con dulce de leche y con crema pastelera, y salen 100 pesos cada una."Desde ayer y esta mañana muy temprano vino mucha gente a buscar su rosca de Reyes", dijo Gisela. Y contó que se hacen de distinta variedad porque no todas las personas tienen los mismos gustos, hay quienes prefieren con frutas y otros no. También se siguen haciendo panes dulces con frutas y con nueces y almendras, el cual tiene un costo de 180 pesos el kilo. Cada pieza terminada cuesta entre los 100 y 150 pesos.